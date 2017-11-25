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25 Kasım 2017 11:43

26’ıncı Gapshoes fuarı için geri sayım başladı

Türkiye’nin öncü ayakkabı fuarı olma özelliği taşıyan, yaz ve kış olmak üzere yılda iki kez düzenlenen 26’ıncı Uluslararası Ayakkabı, Terlik Saraciye ve Yan Sanayileri Fuarı (GAPSHOES), 13-16 Aralık 2017 tarihlerinde Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi’nde sektörün üretici ve alıcılarını buluşturacak.

26’ıncı Gapshoes fuarı için geri sayım başladı

25 Kasım 2017 11:43


Gaziantep Sanayi Odası, Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu, Gaziantep Kunduracılar Odası işbirliği ve KOSGEB desteğiyle Akort Fuarcılık tarafından organize edilen fuar 2018 ayakkabı ve terlik yaz modasına yön verecek. Kategorisinde dünyanın 5’incibüyük fuarı olan ve Ortadoğu Fuar Merkezi’nde 2 holde düzenlenecek GAPSHOES Fuarı’nda yaz sezonu ürünleri vitrinlerde sergilenmeden önce sektör temsilcilerine tanıtılacak. Gaziantep, bölge, ülkemiz ve hedef ülkelerin ayakkabı ve terlik sektörlerine hizmet sunma misyonunu sürdüren GAPSHOES Fuarı’nın hazırlık çalışmaları hızla sürüyor. Ayakkabı sektörününyoğun ilgi gösterdiği fuara, hem toptan bazda müşteri portföyünü genişletmeyi, hem de prestijini ve marka gücünü arttırmayı hedefleyen çok sayıda firma ve marka katılacak.


Sektörün pazar payını çok daha üst seviyelere çıkaracak GAPSHOES Fuarı’nda, katma değeri yüksek, markalaşmış, moda oluşturabilen, yeni tasarımlar yapabilen, Ar-Ge ve yenilik yapabilen Türkiye toplam ayakkabı ve terlik üretiminde büyük pay sahibi ve merkez konumunda olan Gaziantepli ayakkabı ve terlik üreticilerinin yanı sıra, yurt içinden ve yurtdışından firmalar yer alacak. Sadece profesyonel ziyaretçiye açık olacak ve merdane, zenne, spor ayakkabılar, poliüretan terlikler, makina, taban ve aksesuar, kimyasallar ve yan sanayi ürünlerinin sergileneceği GAPSHOES Yaz Fuarı 2018 yaz modasına damgasını vuracak.


Fuara, Rusya başta olmak üzere yurt dışından alım heyetleri getirilmesi için girişimler sürdürülüyor. Ayrıca fuar için yurt içi ve yurt dışı tanıtım çalışmaları da devam ediyor.




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