27. GAPSHOES Kış Fuarı törenle açıldı

Uluslararası Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Kış Fuarı, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in katılımı ile açıldı.

Ortadoğu Fuar Merkezi’nde (OFM) gerçekleştirilen açılış töreninde bir konuşma yapan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, seçim sonuçlarının ülkemize hayırlı olmasını diledi. Ayakkabı sektörünün Türkiye’nin son yıllarda çıkış yakalayan en önemli sektörlerinden birisi olduğunu kaydeden Şimşek, Gaziantep’in sektördeki başarısına işaret ederek, Gaziantep’in sektörde ülkemizin üç ana üretim üssünden birisi olduğunun altını çizdi. Şimşek, "Gaziantep, İstanbul ve İzmir ile birlikte en önemli kümelenme şehrimiz. Türkiye’nin her alanda önemli büyüme motorlarından olan ‘Gazi şehrin’ bu alanda potansiyelinin büyük, geleceğinin ise parlak olduğunu düşünüyorum. 2002’de 6,6 milyon dolarlık ihracattan bu sene muhtemelen, rahat bir şekilde 150 milyon dolara gidecek bir sektör. İlk 5 ayda muhtemelen 58 milyon dolar sektörün ihracatı var. Sürekli bir şekilde yükselen trend söz konusu. Bu sektörde 20 bin firma, 250 bine yakın çalışan var. 30 sektörle de bağlantısı bulunuyor. Bu nedenle istihdam ve ihracat potansiyeli açısından çok önemli bir sektör. Son yıllarda Gaziantep, çok güçlü bir yükseliş içinde, bu fuar bu ivmeyi daha da güçlendirecek" diye konuştu.

"Gaziantep’in başarısın temelinde ekip ruhu var"

Gaziantep’teki başarının temelinde ekip ruhunun olduğunu dile getiren Şimşek, Gaziantep’te birlikte çalışma kültürünün olduğuna dikkat çekti. Gaziantep Sanayi Odası’nın liderlik rolü oynadığını belirten Şimşek, “Gaziantep sanayi odamız burada liderlik rolünü oynuyor. Milletvekili kardeşlerimizin hepsi burada ve çok güçlü bir şekilde bu sektörün farkındayız. Değerli valimiz, belediye başkanlarımız, milletvekillerimizle, bu işin reel aktörleri ayakkabıcılar ile birlikte ortak çalışma kültürü var. Zaten bu çağda bu ekip ruhu olunca başarısız olmak mümkün değil” ifadelerini kullandı.

"Dünya ile rekabet edebilmek için verimliliği artırmalıyız"

Dünya ile rekabet edebilmek için maliyetleri aşağı çekip, verimliliği artırmak gerektiğini dile getiren Şimşek, şöyle konuştu:

“Baktığımız zaman en çok ithalatı yapan 5 ülkenin 4’ü Avrupa’da. Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya geliyor. Dolayısıyla Gaziantep ve Türkiye olarak ihracatımız bu büyük pazarlarla örtüşmüyor. Tasarım ve makineleşme noktasında, daha iyi teknoloji kullanımı noktasında bizim bir miktar daha mesafe kat etmemiz gerekiyor. Çünkü bizim pazarlara baktığımız zaman en büyük pazarımız Irak. Irak pazarı toplam ihracatımızın yüzde 12’sini oluşturuyor. Sonra Rusya Federasyonu, Almanya, Bulgaristan ve Suudi Arabistan geliyor. İlk 5’e giren ülkelere daha yoğun bir şekilde konsantre olmamız gerekiyor. Sektörel dönüşüm gerekiyorsa biz hükümet olarak yanınızda olacağız. Üretimden, nihai aşamada Turquality yoluyla pazara erişimde yardımcı olacağız. Kat edeceğimiz çok mesafe var."

"Ayakkabı sektörü Gaziantep’in en önemli sektörleri arasında yer alıyor"

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de, konuşmasına Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel seçiminin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını dileyerek başladı. Ünverdi, “Dünya’da Türkiye Türkiye’de Gaziantep” olgusundan hareketle, tüm Gaziantep milletvekillerimiz, belediyelerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımız, oda borsa ve birliklerimiz, iş dünyamız ve toplumun tüm kesimleriyle el ele fikir birliği içerisinde Gaziantep için, dolayısı ile Türkiye için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Gaziantep’in sanayi potansiyeli ve ihracat gücü ile Türkiye’nin 6. büyük ekonomisine sahip ili olduğunu ve dünyanın 177 ülkesine ihracat yaptığını kaydeden Ünverdi, ayakkabı sektörünün de Gaziantep’in en önemli sektörlerinden birisi olduğunu söyledi.

"İhracatımızda da 4.0’ı hayata geçirmeliyiz"

Gaziantep’te ayakkabı sektörünün hızla büyüdüğünü ve ihracatın artarak devam ettiğini dile getiren Ünverdi, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Türkiye’de ayakkabı sektörünün nabzını tutan ve en önemli ayakkabı üreticilerinin faaliyet gösterdiği Gaziantep’te, 2017 yılı toplam ayakkabı ihracatı 120 milyon dolar olmuştur. 2018 yılı Ocak-Nisan döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artışla Gaziantep’ten 63 milyon dolar değerinde ayakkabı ihracatı gerçekleşmiştir. Üretim şekillerinin hızla değiştiği ve akıllı robotların, yapay zekaların kullanıldığı yeni sanayi çağımızda, yenilikçi üretime çok daha fazla önem verilmeli, özellikle tasarım konusuna daha fazla inmeliyiz. Katma değeri yüksek malları üretebilmek ve rakiplerimizin önüne geçebilmek için sektörlerimizde Ar-Ge ve tasarım bölümlerinin sayısını artırmamız gerekiyor. Endüstri 4.0‘ı iş hayatımıza adapte ederken, ihracatımızda da ihracat 4.0’ı hayata geçirmeliyiz.”

"135 firma, 350 marka ile ürünlerini sergiliyor"

Fuarda Suriye’den Çin’e kadar 135 firmanın, 350 marka ile ürünlerini sergileyeceğini belirten Ünverdi, şöyle konuştu:

“Türkiye’nin her noktasından profesyonel ziyaretçilerin katıldığı fuarımıza, yurt dışından başta Ortadoğu ülkeleri ve Türki Cumhuriyetleri olmak üzere Irak, Azerbaycan, Cezayir, Sudan, Mısır, Rusya, Lübnan, Ukrayna, Romanya, Fas, Nijerya ve Suudi Arabistan’dan ziyaretçiler katılıyor. Bundan sonraki amacımız da diğer fuarlarımızı da büyütmek, geliştirmek ve uluslararası boyuta taşımaktır. Birçok konuda örnek olan marka şehir Gaziantep, her zaman üretmeye ve Türkiye’ye moral vermeye devam edecektir.”

Ünverdi, konuşmasının sonunda fuarın gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, firmalar ve tüm katılımcılar açısından bereketli ve kazançlı bir fuar temennisinde bulundu.

"Fuarlar bölge ve ülke ekonomisine önemli katkılar sunuyor"

Fuarların bölge ve ülke ekonomisine katkısının yadsınamaz bir gerçek olduğunu dile getiren Akort Fuarcılık Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Akkaya ise konuşmasında, ülkemizde ve dünyada fuarların öneminin her geçen gün arttığını ve fuarların ekonominin nabzını tuttuğunu belirtti. Akkaya, “Fuarlar sayesinde binlerce alıcı ve satıcı bir araya gelerek iş bağlantıları kurabilmekte, böylece ekonominin çarklarını ve dinamiklerini harekete geçirmektedir. Özellikle markalaşmaya önem veren ve inovatif çözümler geliştirebilen firmalar fuarlarda daha da öne çıkmaktadır. Fuar katılımlarına ek olarak satış ve pazarlama stratejilerine e-ticareti de entegre eden firmalar ulusal ve uluslararası piyasalarda daha rekabetçi ve etkin bir şekilde rol almaktadır. Bu duygularla Gaziantep Sanayi Odası desteğiyle düzenlediğimiz GAPSHOES Fuarımızın hayırlı olmasını diliyor, yıllardır fuarlarımıza istikrarlı bir şekilde katılan değerli firmalarımıza, açılışımızı onurlandıran tüm misafirlerimize ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyor, bol kazançlı bir fuar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Fuarın açılış törenine, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Gaziantep milletvekilleri Derya Bakbak, Ahmet Uzer, Mehmet Erdoğan, Nejat Koçer, Müslüm Yüksel, Muhittin Taşdoğan, Sermet Atay, Bayram Yılmazkaya, İrfan Kaplan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Latif Karadağ, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yalçın, Sanko Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Dışişleri Bakanlığı Gaziantep Temsilcisi Büyükelçi Adnan Keçeci, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Akort Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Akkaya ve çok sayıda davetli katıldı.