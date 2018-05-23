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23 Mayıs 2018 10:42

27 günlük bebeğe göz kapağı yapıldı

Gaziantep’te doğuştan her iki üst göz kapağı olmayan 27 günlük Zümra bebeğe, göz çevresindeki dokulardan ve kulak arkasından parça alınarak göz kapağı yapıldı.

27 günlük bebeğe göz kapağı yapıldı

23 Mayıs 2018 10:42


Doğuştan göz kapakları olmayan Zümra Ünal bebeğin ameliyatını yapan Gaziantep Özel Hatem Hastanesi Göz Sağlığı Uzmanı Op. Dr. Can Pamukcu, bu tür vakalarının az görüldüğünü, bebek geldiğinde gözleri fazla açık kaldığı için gözlerini kaybetme riskinin olduğunu ve bebeği hemen ameliyata aldıklarını söyledi.



Doğuştan iki göz kapağı yoktu


Bebeğin doğuştan göz kapakları olmadığını belirten Doktor Pamukcu, “Hastamız göz kapakları olmadığı için yönlendirildi. Anne karnında göz kapakları gelişmemiş. Doğduğunda ise gözlerini kapatamadığı ve gözleri fazla açıkta kaldığı için gözünü kaybetme riski vardı. Biz göz kapağını hızlı ve acil bir şekilde oluşturmak için hastayı ameliyata aldık. Bu hastalık çok az kişide görülüyor. Hastaya iki aşamalı bir ameliyat yaptık, göz kapağını oluşturduk. Bugünde ikinci ameliyatımızı gerçekleştirerek hastamızın göz kapağını yaptık. Şu anda hastamızın gözüyle ilgili bir sıkıntısı yok bununla ilgili patlamalarda, kazalarda, yanmalarda tecrübemiz olduğu için sıkıntı yaşamadık. Bu hastamızda sağlığına kavuştu” dedi.



“Kulak arkası ve alt kapaktan parça aldık”


Gözün alt kapağı ve kulak arkasından parça aldıklarını ifade eden doktor Pamukcu, “Hastamızın alt kapağından parça alarak üst kapağına destek olduk. Kulak arkasından parça alarak ta cildini oluşturduk. Bu aşamada dokunun beslenmesi için yaklaşık 20 gün gözleri kapalı kaldı. 20 günden sonra göz kapaklarını açtık. Şuan hastamız aslında doğduktan sonra yeni görmeye başlamış oldu. Özel bir durum olmazsa bundan sonra cerrahi işleme gerek kalmadı” diye konuştu.


Bebeğin babası Mahmut Ünal ise doktora teşekkür ederek, bebeği sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.




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