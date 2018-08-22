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22 Ağustos 2018 12:28

270 yetimin ailesine kurban eti dağıtıldı

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde 270 yetim için özel paketler içerisinde hazırlanan kurban etleri, yetimlerin ailelerine dağıtıldı.

270 yetimin ailesine kurban eti dağıtıldı

22 Ağustos 2018 12:28


Bünyesinde oluşturduğu Yetim Koordinasyon Merkezi ile her zaman ve her koşulda yetimlerin destekçisi olan Şehitkamil Belediyesi, Kurban Bayramında da yetimleri unutmadı. Şehitkamil Belediyesi tarafından kesilen kurbanlar, yetim ailelere ulaştırılmak üzere paketlendi. Toplam 270 yetim aileye kurbanlık et yardımı yapıldı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Yetim Koordinasyon Merkezi personeli Serpil Aksu, “Başkanımızın, bu mübarek Kurban Bayramı’nda böyle bir hayra vesile olması yetim ailelerimizi çok mutlu etti. Yetimlerimiz, belediyemizin yapmış olduğu et yardımı ile Kurban Bayramı’nın manevi duygusunu yaşayacak. Başkanımız hiçbir zaman yetim aileleri yalnız bırakmıyor. Kimseye muhtaç etmeden elinden gelen gayreti gösteriyor. Yetim ailelerimize her bayram olduğu gibi gıda yardımı, giyim yardımı yapıldığı gibi Kurban Bayramı’nda da et yardımı yapılıyor. Toplam 270 ailemize et yardımımızı yaptık. Ben, tüm yetim ailelerimiz adına Başkanımıza ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum. Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerini kullandı.




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