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28 Şubat ve FETÖ mağdurları, MHP'nin gündeme getirdiği aftan yararlanmak istiyor

20 yılı aşkın süredir çocukları cezaevinde olan 28 Şubat ve FETÖ yargısı mağduru mahkumların aileleri, yıllardır cezaevinde yatan çocuklarının af tasarısı kapsamına alınmasını istiyor.


28 Şubat ve FETÖ yargısı mağduru mahkumların aileleri çocuklarına düzmece suçlamalarla hapis cezası verildiğini belirterek, adaletin tecelli edeceği günü beklediklerini ifade etti. Çıkacak bir ceza indiriminden en başta 28 Şubat ve FETÖ yargısı mağdurlarının faydalanması gerektiğini belirten aileler,MHP tarafından TBMM gündemine getirilen af tasarısından yararlanmak istediklerini söyledi. Oğlu Nuri Arslan'ın 19 yıldır hapishanede olduğunu ve FETÖ'cü hakim ve savcılar tarafından müebbet hapis cezasına çarptırıldığını iddia eden Baba Murat Arslan, "Ben oğlumun ne bir suçunu ne de bir hatasını görmemişim. Sadece camiye Kur'an-ı Kerim dersi vermeye gidiyordu. Camide namazını kılıyordu. Benim oğluma ceza veren hakim ve savcılar şuanda cezaevindedir. Af tasarısına bizim çocuklarımızı da eklesinler. Benim oğlumun Kur'an-ı Kerim okumaktan başka hiç bir suçu yoktur. Ama sırf bundan dolayı benim oğlum 20 yıldır cezaevinde" dedi.


17 yıldır cezaevinde bulunan Melek Sain'in oğlu İbrahim Sain ise babasını yargılayanların tamamının cezaevinde bulunduğunu belirterek, “Benim babamın tek suçu camide kuran dersi vermekti. Sürekli camiye gidip geliyordu. Suç delili olarak bu gösterildi. Babamı yargılayanların hepsi şuan cezaevinde af tasarısında siyasi tutukluların içinde olmaması bizi üzdü” şeklinde konuştu. 19 yıldır cezaevinde bulunan Nuri Arslan'ın oğlu Sadık Arslan da, babasının suçsuz olduğunu, 45 bayramı babasız geçirdiklerini belirterek, yeni af yasası kapsamına 28 Şubat mağdurlarının da alınmasını istedi.


Mağdur ailelerin ziyaret ettiği Hüdapar Gaziantep İl Başkanı Mehmet Nakşi Erat ise nerede bir mağdur varsa onların yanında olduklarını belirterek, 28 Şubat ve FETÖ mağduru insanlarında af kapsamına alınması gerektiğini vurguladı.

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