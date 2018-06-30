29 Ekim Mahallesi’nin sosyal tesisi tamamlandı

Sosyal tesisi yerinde inceleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, hizmetlerin mahalle sakinlerine hayırlı olması temennisinde bulundu.

Gerçekleştirdiği birbirinden önemli yatırımlarla 29 Ekim Mahallesi’nin havasını değiştiren ve mahalle sakinlerinin istifade edeceği çok nitelikli hizmet binalarını tamamlayarak mahalle sakinlerinin hizmetine sunan Şehitkamil Belediyesi, mahalle sakinlerinin yüzünü güldürdü. Şehitkamil 141 ve 142 Nolu Sosyal Tesis ile muhtarlık binasını inceleyen Fadıloğlu, çalışmalarının aralıksız süreceğini dile getirdi.

29 Ekim Mahallesi’nde yapımına başlanan 141 ve 142 Nolu Sosyal Tesis, kısa süre içinde tamamlandı. Bin 310 metrekare kapalı alana sahip, 2 katlı olarak yapılan sosyal tesis içerisinde, iki erkek ve iki kadın taziye evi, 4 mutfak, 4 mescit, 4 lavabo ile birlikte geniş bir kullanım alanı bulunuyor. Aynı anda 2 taziye yapılabileceği sosyal tesislerin yan kısımlarında ise park sorununun yaşanmaması için açık otopark yer alıyor. Öte yandan mahallelinin daha nitelikli hizmet almasını sağlayacak 45 metrekare büyüklüğünde Muhtarlık Bürosu da bitirilerek hizmete açıldı.

“Böylesi hizmet daha önce görülmemiştir”

Mahallelerine yapılan yatırımlarla ilgili açıklamada bulunan 29 Ekim Mahalle Muhtarı Ali Öztürk, “29 Ekim Mahallesi’ne yapılan hizmet, hiçbir mahalleye yapılmadı. Allah, Şehitkamil Belediyesinde görev yapan tüm işçilerden razı olsun. Allah, Başkanımızdan razı olsun, kendisine hayırlı uzun ömür versin. Böylesi hizmet daha önce görülmemiştir. Mahallemizde gece-gündüz hizmet var. Mahallemize 2 kadın, 2 erkek taziye evinden oluşan sosyal tesis ve muhtarlık bürosu yapıldı. Yapılan hizmetlerin hepsi birbirinden güzel. Hizmetlerinden dolayı Sayın Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.