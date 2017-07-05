3 Mahalleye aynı anda sosyal tesis yapılıyor

Sosyal tesis yapımları mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Şehitkamil Belediyesinin kırsal yatırımları aralıksız devam ediyor. Mahalle sakinlerinin birçok ihtiyacına cevap verecek nitelikli sosyal tesislerin inşaat çalışmaları hızla sürüyor. Güngürge, Çağkuyu ve Koçlu mahallelerinde yapılan ve içerisinde bay-bayan taziye evi bulunan sosyal tesislerin inşası kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulacak.

“Bu tür hizmetleri başka hiçbir yerde görmedik”

Şehitkamil Belediyesi tarafından mahallelilerine her türlü hizmetin geldiğini dile getiren Çağkuyu Mahalle Muhtarı Garip Özdemir, “Eskiden bir taziye olduğu zaman çadır kurulmak zorunda kalıyorduk. Taziye için gelenlerin ağırlanması konusunda sıkıntı yaşanıyordu. Özellikle kış aylarında daha çok sıkıntı yaşanıyordu. Bu sıkıntıların giderilmesi için bu taziye evinin hizmete girmesi mahallemiz açısından önemli bir avantaj. Buraya bu hizmetin kazandırılması, Şehitkamil Belediyesinin yapmış olduğu hizmetlerin çok değerli olduğunu göstermektedir. Bu tür hizmetleri başka hiçbir yerde görmedik. Yapılan hizmetlerden dolayı Şehitkamil Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz. Bu tür çalışmaların devamını diliyoruz” dedi.

“Mahallemize yapılan bu sosyal tesis gerçekten çok önemli”

Yapılan hizmetlerden dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri,“Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’na bu hizmeti mahallemize kazandırmasından dolayı teşekkür ediyoruz. Çünkü mahallemize yapılan bu sosyal tesis, gerçekten çok önemli. Sağ olsun Mahalle Muhtarımızın da girişimleriyle ve Başkanımızın da duyarlılığı sayesinde sosyal tesisin inşaatına başlandı. Artık bundan sonra taziyelerimizi bu sosyal tesisinde ağırlayabileceğiz. Allah, Belediye Başkanımızdan ve Muhtarımızdan razı olsun” şeklinde ifade ettiler.