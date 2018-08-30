30 Ağustos Zafer Bayramı Araban da Törenle Kutlandı

Türk Bayraklarıyla donatılan Araban ilçesi Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen kutlama programı Araban Kaymakamı Emin Bağlı ve Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir’in Atatürk anıtına çelenk bırakması il ebaşladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Konuşmanın ardından Araban İlçe Kaymakamı Emin Bağlı’nın makamında tebrikleri kabulünden sonra program son buldu.

Araban Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramının 96’ıncı yıldönümü kutlama programına Araban Kaymakamı Emin Bağlı, Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, Araban, Araban İlçe Jandarma Komutanı Vekili Jandarma Kıdemli Başçavuş Mustafa Gözükara, Araban İlçe Emniyet Amiri Vekili Komiser Yardımcısı Ömer Ayabak, AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Mustafa Kayacı, STK ilçe temsilcileri ve daire amirleri katıldı.