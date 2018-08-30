Diğer
Kategoriler
30 Ağustos 2018 12:44

30 Ağustos Zafer Bayramı Araban da Törenle Kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramının 96’ıncı yıldönümü, Araban ilçesinde düzenlenen törenle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı Araban da Törenle Kutlandı

30 Ağustos 2018 12:44


Türk Bayraklarıyla donatılan Araban ilçesi Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen kutlama programı Araban Kaymakamı Emin Bağlı ve Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir’in Atatürk anıtına çelenk bırakması il ebaşladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Konuşmanın ardından Araban İlçe Kaymakamı Emin Bağlı’nın makamında tebrikleri kabulünden sonra program son buldu.


Araban Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramının 96’ıncı yıldönümü kutlama programına Araban Kaymakamı Emin Bağlı, Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, Araban, Araban İlçe Jandarma Komutanı Vekili Jandarma Kıdemli Başçavuş Mustafa Gözükara, Araban İlçe Emniyet Amiri Vekili Komiser Yardımcısı Ömer Ayabak, AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Mustafa Kayacı, STK ilçe temsilcileri ve daire amirleri katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç