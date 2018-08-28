30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması

Yusuf Ziya Yıldırım mesajında "Bağımsızlığından ödün vermemek uğruna, vatanın her karış toprağını canı pahasına yedisinden yetmişine savunan aziz milletimizin armağanı olan vatanımızı, emanet aldığımız evlatlarımız için korumak ve savunmak hepimizin boyun borcudur” dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınlayan Dr. Yıldırım, Büyük Taarruz’un 96’ıncı yılını büyük bir onur ve mutlulukla kutladıklarını kaydetti. Yıldırım mesajında, "Zaferlerle dolu tarihimizin belki de en zor günlerinde milletimizin birlik ve beraberlik içinde verdiği bu büyük mücadele, dünyaya bölünmez bütünlüğümüz için verilmiş büyük bir derstir” ifadelerini kullandı. Dr. Yıldırım’ın mesajının davamında, "Her türlü yokluğa rağmen el ele, omuz omuza vatan sevgisiyle, birlik ve beraberlik içinde zorlukların üstesinden gelen Türk Milleti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, büyük bir zafer kazanmıştır. Bağımsızlığından ödün vermemek uğruna, vatanın her karış toprağını canı pahasına yedisinden yetmişine savunan aziz milletimizin armağanı olan vatanımızı, emanet aldığımız evlatlarımız için korumak ve savunmak hepimizin boyun borcudur. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi saygı, şükran ve rahmetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun ifadeleri yer aldı.