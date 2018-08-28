Diğer
Kategoriler
28 Ağustos 2018 10:48

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması

Merkezi Gaziantep’te bulunan Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği (ASİD) Genel Başkanı Dr.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması

28 Ağustos 2018 10:48

Yusuf Ziya Yıldırım mesajında "Bağımsızlığından ödün vermemek uğruna, vatanın her karış toprağını canı pahasına yedisinden yetmişine savunan aziz milletimizin armağanı olan vatanımızı, emanet aldığımız evlatlarımız için korumak ve savunmak hepimizin boyun borcudur” dedi.


30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınlayan Dr. Yıldırım, Büyük Taarruz’un 96’ıncı yılını büyük bir onur ve mutlulukla kutladıklarını kaydetti. Yıldırım mesajında, "Zaferlerle dolu tarihimizin belki de en zor günlerinde milletimizin birlik ve beraberlik içinde verdiği bu büyük mücadele, dünyaya bölünmez bütünlüğümüz için verilmiş büyük bir derstir” ifadelerini kullandı. Dr. Yıldırım’ın mesajının davamında, "Her türlü yokluğa rağmen el ele, omuz omuza vatan sevgisiyle, birlik ve beraberlik içinde zorlukların üstesinden gelen Türk Milleti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, büyük bir zafer kazanmıştır. Bağımsızlığından ödün vermemek uğruna, vatanın her karış toprağını canı pahasına yedisinden yetmişine savunan aziz milletimizin armağanı olan vatanımızı, emanet aldığımız evlatlarımız için korumak ve savunmak hepimizin boyun borcudur. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi saygı, şükran ve rahmetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun ifadeleri yer aldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    35°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    36°C
  • Perşembe
    Sıcak
    36°C
  • Cuma
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç