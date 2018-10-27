38. Geleneksel Satranç Turnuvası'nda ilk hamle yapıldı

yıldönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde Şehitkamil Belediyesi tarafından organize edilen 38. Geleneksel Satranç Cumhuriyet Kupası, 13 farklı kategoride 500'ü aşkın sporcunun katılımıyla start aldı.

Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Satranç Federasyonu Gaziantep İl Temsilciliği işbirliğiyle organize edilen 38. Geleneksel Satranç Cumhuriyet Kupası, 13 farklı kategoride 500'ü aşkın sporcunun şampiyonluk mücadelesine sahne olacak. Şehitkamil Belediyesi Atatürk Kültür ve Spor Merkezi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuva 2 gün boyunca 6 tur üzerinden devam edecek. 7 yaş üzeri sporcuların katılımıyla gerçekleştirilecek turnuvada özelikle 18 yaş altı kategorisi ve açık yaş kategorisi çekişmeli mücadelelere sahne olacak. Organizasyonun açılış seremonisinin ardından Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve Türkiye Satranç Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi Serkan Yüksek, turnuvanın başlangıç hamlesini gerçekleştirerek katılımcı tüm sporculara başarılar dilediler.

"Sporcularımız çekişmeli müsabakalarda mücadele edecek"

38. Geleneksel Satranç Cumhuriyet Kupası açılış seremonisinde katılımcı sporcular ve sporcu velilerine seslenen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu,

“Türkiye Satranç Federasyonu Gaziantep İl Temsilciği ile işbirliği içerisinde 38. Geleneksel Satranç Cumhuriyet Kupasını düzenlenmenin mutluluğu içerisindeyiz. Turnuva yıllardır olduğu gibi sporcularımızın ve değerli sporcu velilerimizin büyük ilgisiyle gerçekleştiriliyor. Milli bayramlar ve önemli gün ve haftalar vesilesiyle farklı branşlarda düzenlediğimiz geleneksel spor organizasyonlarında coşku, sporcularımızın büyük heyecanı ve spora olan ilgileri mutluluk verici. Sporcu öğrencilerimiz bu mecralarda kendilerini müsabık oldukları branşlarda geliştirme fırsatı elde ederken bir diğer yandan da yaşıtlarıyla sosyalleşebilme imkanı elde ediyorlar. Faaliyet gösterdiğimiz tüm branşlarda federasyonlarımızla büyük bir uyum içerisinde çalışıyoruz. Bu nedenle federasyonlarımızın değerli il temsilcilerine teşekkür ediyorum. Satranç sporunun geniş kitlelere yayılması ve özelikle miniklerin satrançla tanışmaları adına branşa özgü çalışmalarımız büyük bir hızla devam ediyor. Turnuvaya katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Akıllı hamlelerin sahibi sporcularımız, 2 gün boyunca 13 farklı kategoride 6 tur üzerinden yapılacak müsabakalar sonrasında şampiyonluk sevinci yaşayacaklar. Organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, şimdiden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı yürekten kutluyorum" dedi.

Satranç sporunun merkezi

Türkiye Satranç Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi Serkan Yüksek, açılış seremonisi sonrasında yaptığı değerlendirmede Şehitkamil'in satranç sporunun merkezi olmaya devam ettiğini belirterek, "Gaziantep'te federasyonumuz ve Şehitkamil Belediyemiz büyük bir uyum içerisinde çalışıyor. Geleneksel hale gelen satranç turnuvalarını 38. kez düzenleyebilmek büyük emeğin ürünü. Turnuva sezonun ilk organizasyonu olması ve lisanslama sürecindeki değişikliklere rağmen oldukça yoğun bir katılımla gerçekleştiriliyor. Gaziantepli sporcularımızın, ulusal ve uluslararası arenada başarılar elde etmesinde bu organizasyonlar önemli bir rol oynuyor. Ümit ediyorum ki 2018-2019 sezonunda sporcularımız ulusal platformda düzenlenen müsabakalarda da ilimizi başarıyla temsil ederler” diye konuştu.