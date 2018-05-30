Çevredeki tarlalara da sıçrayan yangın güçlükle kontrol altına alınırken, 50 dönümü buğday ekili olan toplam 400 dönüm tarım arazisi kül oldu.

Nurdağı ilçesine 7 kilometre uzaklıktaki Bademi Mahallesi sınırları içerisinde bulunan İlyas Bahar’a ait tarlada yangın çıktı. Nurdağı Kahramanmaraş yolu üzerinde bulunan tarladaki yangın, hızla büyüyerek rüzgarın da etkisiyle çevredeki arazilere sıçradı. Biçili olan yaklaşık 350 dönüm araziyi daha küle çeviren alevler, 110 itfaiye ekipleri, Arman işletme arazözleri, iş makineleri ve çevredeki vatandaşlara ait traktörlerin yardımıyla güçlükle kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle büyük üzüntü yaşayan İlyas Bahar, bir yıllık emeğinin gözleri önünde yanarak kül olduğunu belirterek, gözyaşlarını tutamadı.

Yangının elektrik nakil hatlarından sıçrayan kıvılcım nedeniyle çıktığı tahmin edilirken, kesin nedeni araştırılıyor.