Diğer
Kategoriler
30 Mayıs 2018 13:58

400 dönüm tarım arazisi kül oldu

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın büyük korkuya neden oldu.

400 dönüm tarım arazisi kül oldu

30 Mayıs 2018 13:58

Çevredeki tarlalara da sıçrayan yangın güçlükle kontrol altına alınırken, 50 dönümü buğday ekili olan toplam 400 dönüm tarım arazisi kül oldu.


Nurdağı ilçesine 7 kilometre uzaklıktaki Bademi Mahallesi sınırları içerisinde bulunan İlyas Bahar’a ait tarlada yangın çıktı. Nurdağı Kahramanmaraş yolu üzerinde bulunan tarladaki yangın, hızla büyüyerek rüzgarın da etkisiyle çevredeki arazilere sıçradı. Biçili olan yaklaşık 350 dönüm araziyi daha küle çeviren alevler, 110 itfaiye ekipleri, Arman işletme arazözleri, iş makineleri ve çevredeki vatandaşlara ait traktörlerin yardımıyla güçlükle kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle büyük üzüntü yaşayan İlyas Bahar, bir yıllık emeğinin gözleri önünde yanarak kül olduğunu belirterek, gözyaşlarını tutamadı.


Yangının elektrik nakil hatlarından sıçrayan kıvılcım nedeniyle çıktığı tahmin edilirken, kesin nedeni araştırılıyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
28
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç