46 yıllık öğretmen GKV'li Gülistan Salıcı emekliye ayrıldı

46 yıldır sınıf öğretmeni olarak görev yapan ve meslek hayatının son 20 yılını Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında sınıf öğretmeni olarak sürdüren Gaziantep'in efsane öğretmenlerinden Gülistan Salıcı düzenlenen törenle öğrencilerine veda etti. GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy'un da katıldığı törende duygusal anlar yaşandı.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında sınıf öğretmeni olarak görev yapan Gülistan Salıcı meslek hayatının 46.yılında öğretmenliğe veda ederek emekli oldu. GKV Özel Okullarında düzenlenen törenlere Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy, Celal Ersoy, Mütevelli ve Yönetim Kurulu Üyeleri Osman Kıratlı, Ali Çayırlı Dr. Mustafa Özgün, Galip Renklidağ, GKV Özel Okulları Genel Müdürü Müfit Taşlıyar, Genel Müdür Yardımcıları Can Hoşcan ile İsmet Tiryaki katıldı. Yaşamının 46 yılını eğiteme adayarak öğretmenlik görevini başarıyla sürdüren Gülistan Salıcı binlerce öğrencinin yarınlara hazırlanmasında önemli bir görev üstlenmişti. GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy meslek yaşamının 46.yılında öğretmenliğe veda eden Gülistan Salıcı'yı kutlayarak GKV Özel Okullarına ve eğitime verdiği destek ve hizmetlerden dolayı kutladı. Düzenlenen törende GKV Yönetim Kurulu Üyesi Osman Kıratlı'dan teşekkür plaketini alan eğitimci Gülistan Salıcı çok duygulandığını ve Gaziantep Kolej Vakfı ailesinin bir ferdi olmaktan dolayı gurur duyduğunu ifade ederek öğretmenlik mesleğinin kutsiyetinden bahsetti. Salıcı öğretmenlik mesleğinde 46 yılını doldurduğunu ifade ederek “Gaziantep Kolej Vakfı ailesinin bir bireyi olarak Atatürk ilke ve inkılapları ışığında bilimsel metotlarla geleceğin mimarlarını yetiştirmekten dolayı onur duydum. GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Nüket Ersoy ve Celal Ersoy olmak üzere bütün GKV ailesine teşekkür ediyorum. Meslek yaşamımı noktaladığım bu gün itibarıyla yine GKV ailesinin bir neferi oyarak eğitim gönüllüsü olarak üzerime düşenleri yapmaya devam edeceğim” dedi.