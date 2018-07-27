4’üncü nesil üniversitenin ayak sesleri

3 bin ton aylık kapasitesiyle Dünya’nın en büyük rejenere iplik imalatçısı olan Gama Recycle, Gaziantep Üniversitesiyle işbirliği protokolü imzaladı.

GAÜN ve Gama Recycle Ar-Ge Merkezi, birçok alanda yürütülmekte olan işbirliklerinin kapsamını genişletme kararı aldı. GAÜN ve Gama Recycle’ın arasındaki inovatif işbirliği, geri dönüşüm ve çevre adına önemli kazançlara dönüşürken, öte yandan GAÜNsenato salonunda imzalanan protokolle işbirliğinin kapsamı genişletilerek güçlendirildi.

Protokolü değerlendiren Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, aylık toplam 1.800 ton ambalaj ve endüstriyel atıktan geri dönüştürülmüş ürün imalatı yapmasından dolayı Zafer Kaplan’ı tebrik ederek, “Gaziantep Üniversitesi olarak Üniversite-Sanayi Akademisi modelimiz de önceki modellerimiz gibi Türkiye’ye örnek olacaktır. İmzalanan protokol kapsamında, GAMA Recycle Elyaf ve İplik Sanayi A.Ş. ile işbirliğimizin kapsamını genişlettik. 4’üncü Sanayi devriminin bu denli yoğun bir şekilde tartışıldığı günümüzde 4’üncü nesil üniversite kavramını gündeme getirmemiz kaçınılmazdır. İşte bu yeni nesil üniversiteler, sanayi kuruluşları ile birlikte yürütülecek olan, eğitim ve araştırma odaklı uygulamalarla ön plana çıkacaktır. İmzalanan bu protokollerin gereğinin yapılarak hayata geçirilmesi, 4’üncü Nesil Üniversite’nin ayak sesleridir” dedi.

Protokol töreninde konuşan Gama Recycle Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kaplan, Türkiye geri dönüşüm sektöründe halen ekonomiye kazandırılabilecek 5 milyar dolarlık bir potansiyel bulunduğunun altını çizerek, “Geri dönüşümde Ar-Ge çalışmaları geleceğimizin teminatıdır. Geri dönüşüm hepimizin sorumluluğunda olan ve ancak işbirliğiyle muvaffak olabileceğimiz bir endüstridir. Örneğin; geri dönüşüm ülkemizde başlıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın gündeminde olsa da, geri dönüşümü etkili hale getirecek tüketim alışkanlıklarının topluma kazandırılması hususunda Milli Eğitim Bakanlığı’na, ekonomik boyutuyla alakalı ise Ekonomi ve Hazine Bakanlığı’na çok önemli sorumluluklar düşmektedir. Bugün ise, geri dönüşüm sanayisinin en önemli başlıklarından birisi olan bilimsel araştırma ve teknoloji geliştirme alanında üniversite ve sanayi arasında süregelen Ar-Ge işbirliğinin nasıl şahlandığını görmekteyiz. Geri dönüşüm alanında Türkiye’nin ilk Ar-Ge Merkezi’ni kurduk. 2018 sonuna kadar 15 patent başvurusunu tamamlamayı hedefliyoruz. Bu patentlerin ürünlerimizin katma değerini önemli ölçüde artıracağının farkındayız” şeklinde konuştu.

Törenin sonunda imzalanan protokol kapsamında, İnsan kaynakları alanında, Ar-Ge Merkezi personelinin lisansüstü eğitiminden İntörn Mühendis istihdam programına ve mesleki eğitim işbirliğine, Ar-Ge’de, GAÜN-ULUTEM Laboratuvarlarının kullanım istisnalarından, ortak Ar-Ge ve Açık İnovasyon programlarının geliştirilmesine ve Target Teknoloji Transfer Ofisi’nin hizmetlerine, Sosyal Etkileşimde, Ar-Ge Merkezi araştırmacı personelinin üniversite altyapılarından faydalanma imkanlarından işbirliği kapsamında sosyal etkinlik ortaklığı ve sponsorluk koşullarına kadar birçok alt başlıkta işbirliğinin çerçevesi çizildi.

Törene, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Ali Gür, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz, Target Teknoloji Transfer Ofisi’nden Genel Müdür Ekrem Tekin ve Genel Müdür Yardımcısı İ. Başar Kılıçparlar, KÜSİ temsilcisi Prof. Dr. Uğur Cem Hasar, Gama Recycle’dan ise Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kaplan ile birlikte Özhan Çoban, Barış Can Güneş, Yaşar Göktekin ve Nazik Pampal katıldı.