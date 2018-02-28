5 bin 770 paket kaçak sigara ele geçirildi

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Şehitkamil ilçesi 4. Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir iş yerinin önündeki tırlarda arama yaparak 900 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Kaçak sigaralar kırların römork kısmındaki üst kapakların orta bölümünde bulunurken, polis tır park alanın yan kısmında bulunan ve kapısı betonarme bina içerisinde de arama yaptı. Burada da toplam 4 bin 870 adet kaçak sigara bulundu.

Sigaralara imha edilmek üzere el konulurken, olayla ilgili yakalanan K.P. ve H.T. isimli şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.