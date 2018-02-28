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28 Şubat 2018 10:55

5 bin 770 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep’te polis ihbar üzerine bir iş yerinde ve iş yerinin önünde bulunan tırlarda yapılan aramada 5 bin 770 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

5 bin 770 paket kaçak sigara ele geçirildi

28 Şubat 2018 10:55


Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Şehitkamil ilçesi 4. Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir iş yerinin önündeki tırlarda arama yaparak 900 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Kaçak sigaralar kırların römork kısmındaki üst kapakların orta bölümünde bulunurken, polis tır park alanın yan kısmında bulunan ve kapısı betonarme bina içerisinde de arama yaptı. Burada da toplam 4 bin 870 adet kaçak sigara bulundu.


Sigaralara imha edilmek üzere el konulurken, olayla ilgili yakalanan K.P. ve H.T. isimli şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.




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