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06 Temmuz 2018 10:38

5 Mahalleyi birbirine bağlayan Yeşilvadi Kavşağı tamamlandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Yeşilvadi Bulvarı ile 10’uncu Cadde Kesişimi Kavşağı, trafiğe açıldı, böylece 5 mahalle birbirine bağlanmış oldu.

5 Mahalleyi birbirine bağlayan Yeşilvadi Kavşağı tamamlandı

06 Temmuz 2018 10:38


Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin döneminde uygulamaya alınan ulaşım master planı kapsamında, yürütülen çalışmalar meyvesini vermeye başladı. 12 köprülü kavşak ve 1 viyadükle şehir trafiğindeki sıkışıklığı gideren Büyükşehir, yapımına 2018’in ocak ayında başladığı Yeşilvadi Bulvarı ile 10’uncu Cadde Kesişimi Kavşağı trafiğe açtı. Yaklaşık 18 milyon liraya mal edilen kavşakla, Güneş, Geylani, Akkent, Bülbülzade ve Ertuğrul Gazi mahallelerini birbirine bağlandı. 532 adet fore kazıktan oluşan iki katlı köprülü kavşakta, 27 metre uzunluğunda 195 adet kiriş kullanıldı. 800 metre uzunluğundaki kavşağın 200 metresini kapalı kesitle geçen araçlar, alt kattan battı çıktı yapacak, üstten ise göbekten dönecek.


Yeşilvadi Bulvarı ile 10’uncu Cadde Kesişimi Kavşağı’nın bölgedeki trafik yoğunluğunu azaltacağını bildiren Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 7 gün 24 saat mesai gözetmeksizin büyük bir özveriyle çalışan teknik ekibe teşekkür etti, kente kazandırılan bu eserin Gazianteplilere hayırlı olması temennisinde bulundu.




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