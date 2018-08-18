5 tonluk fillerin bayram temizliği

Gaziantep’te 325 tür ve 7 bin 100 adet hayvan bulunan hayvanat bahçesinin üyelerinden olan ’Gobi’ ve ’Pili’ isimli filler, Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla ziyaretçileri için son hazırlıklarını yaptı.

Temizlik için özel bölmeye giren filler, kendilerini bekleyen bakıcılarına ayaklarını uzattı. Eline su hortumunu alan bakıcılar ilk önce filin bölmeden dışarı çıkarttığı ayaklarını yıkayıp tırnaklarını törpüledikten sonra ilaçlayıp dezenfekte etti.

“Bayramlarda ve özel günlerde ayrıca bakım yapıyoruz”

Fillerin sorumlusu Ziraat Mühendisi Murat Yalçınkaya, rutin bakımların dışında bayramlarda veya özel günlerde ayrıca bir bakım yaptıklarını kaydetti. Yalçınkaya, "Fillerin genel anlamda ayak bakımlarını yapıyoruz. Ama böyle bayramlar gibi özel günlerde ayriyeten yapıyoruz bu bakımları. Ayak altlarındaki o gördüğünüz kesme işlemlerini yapıp hayvanları bayrama bu şekilde hazırlıyoruz. Bunları yapmazsak ayaklarının altlarına batan taşlar dizlerine kadar giden sinir uçlarına gider ve eklemlerde iltihaplanmaya neden olur. Ayrıca yürümelerine de engel olur. Zaten fillerin ölüm nedenlerinin başında yürümeye bağlı olasılıklardır" dedi.

Tırnak bakımları ömürlerini uzatıyor

Yalçınkaya, fillerin günde 18 saat hareket halinde olduklarını ve bu yüzden de ayak bakımlarının önemli olduğunu söyledi.

Ayak bakımları yapılmaz ise fillerin ömürlerinin kısalacağını kaydeden Yalçınkaya, "Filler günde 18 saat yemek yemek için hareket halindedir. Filler güvenilir bir ortamda sadece 2 saat uyurlar güvenilir olmazsa hiç uyumazlar o yüzden bu ayak bakımları çok önemlidir. Tırnak bakımları çok önemlidir. Fillerin ömrü 60 yıl ise bunu 35 - 40 yıla düşürürüz" diye konuştu.

Öte yandan, bakımları tamamlanan filler bayramda gelecek olan ziyaretçiler için hazır hale getirildi.