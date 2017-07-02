5. Zırhlı Tugay Komutanımız Ekiyor’dan GTO’ya ziyaret

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren GTO Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, GTO’nun yaptığı çalışmalar hakkında 5. Zırhlı Tugay Komutanı Ekiyor’a bilgi verdi.

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Hıdırdoğlu, ülkenin bölünmez bütünlüğü için canlarını hiçe sayan, büyük özveri ile görev yapan tüm askerlerin yanında olduklarını belirterek, “Fırat Kalkanı Operasyonunda görev alan silahlı kuvvetlerimizin her bir ferdine yürekten teşekkür ediyorum.Bizlerin güvenliği ve huzuru için operasyonda şehit olan tüm Mehmetçiklerimizi de rahmet ve saygıyla anıyorum” dedi

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Hıdıroğlu, Gaziantep’in Sanayi ve Ticaret başta olmak üzere birçok alandaki başarısının temelinde birlik ve beraberlik ruhu olduğunu belirterek, kentteki tüm Kamu kurum ve kuruluşları ile STK’ların ortak hareket ettiğini dile getirdi.

Hıdıroğlu, “Bizler sizlerin desteğini her zaman yüreğimizde hissediyoruz. Bizler iş dünyası olarak daha çok çalışarak ülkemizin kalkınması ve bulunduğu noktadan daha iyi bir konuma gelmesi için çalışıyoruz. Herkes kendi alanında daha iyisini yaparsa ülkemiz gelişmiş ülkeler arasındaki yerini alır. Özetle iş dünyası olarak ülkemizin hedeflerine katkı sağlamaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Gaziantep Garnizon ve 5. Zırhlı Tugay Komutanı Ali Ekiyor, bugüne kadar Fırat Kalkanı Hareketi için görevli bulunan birliğe, Gaziantep Ticaret Odası Meclisi tarafından yapılan katkılardan dolayı teşekkür belgesi ve plaketi takdim etti.

GTO Meclisi tarafından yapılan katkılardan dolayı Meclis Başkanı Konukoğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hıdıroğlu’na teşekkür eden Gaziantep Garnizon ve 5’inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, GTO başta olmak üzere iş dünyasının her zaman önemli desteğini gördüklerini belirtti.

Ziyarette Meclis Başkanı Settar Konukoğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu’nun yanı sıra, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sadık Koçak, Yönetim Kurulu üyeleri M. Sami Akay, Hüseyin Özgüler, Bülent Evyapan’da hazır bulunurken, ziyaretin sonunda günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.