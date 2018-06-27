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27 Haziran 2018 14:57

50 bin konutluk Kuzey Şehir’de kura heyecanı

Türkiye’nin en büyük konut projesi olan, Gaziantep’te 8,5 milyon metrekarelik alanda hayata geçirilen projenin 1.

50 bin konutluk Kuzey Şehir’de kura heyecanı

27 Haziran 2018 14:57

etabında, yapımı tamamlanan 913 konutun hak sahipleri kurayla belirlendi.


TOKİ tarafından Gaziantep’te yapılan 50 bin konutluk Kuzey Şehir projesi, mahalle kurgusunda geleneksel kent dokusunu yansıtıyor. Yaklaşık 200 bin kişinin yaşayacağı Kuzey Şehir’in birinci etabında bulunan 913 konut için Şahinbey Spor Salonu’nda kura çekimi töreni düzenlendi.


Törende konuşan TOKİ Proje Uzmanı Hasan Hüseyin Çelik, Gaziantep’e hayırlı olmasını dileyerek, ismi çıkmayanların üzülmemesini isteyip, daha çok konut dağıtacaklarını söyledi.


Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Osman Toprak da kira fiyatlarının düşmesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Bunun çözümü için çok büyük gayret sarf ediyoruz. Bir yandan kendi öz kaynaklarımızla konutlar yapıyor, bir yandan ise TOKİ ile iş birliği içinde Kuzey Şehir projesini başlattık. Bu proje şehrimiz açısında çok önemli” dedi.


Önceliğin engelli ve emeklilere verildiği kurada vatandaşlar 2+1, 3+1 ve 4+1 evlere sahip olmaya hak kazandı. İsmi çıkan bazı hak sahipleri gözyaşlarına hakim olamazken, salonda isminin çıkmasını bekleyen bazı vatandaşlar ise Kuran okudu.




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