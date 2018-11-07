5'inci kattaki tedbirsiz işçi cep telefonuyla görüntülendi

Gaziantep'te hiçbir güvenlik önlemi almadan bir binanın 5'inci katında çalışan işçi, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Gaziantep'in Beylerbeyi Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın en üst katında hiçbir güvenlik tedbiri almadan çalışan işçiyi gören vatandaşlar o anları cep telefonuyla görüntüledi. Görüntüde, inşaat işçisinin 5. katın köşesinde çalıştığı görülürken, hiçbir güvenlik tedbirinin olmaması dikkat çekti.