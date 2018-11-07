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5'inci kattaki tedbirsiz işçi cep telefonuyla görüntülendi

Gaziantep’te hiçbir güvenlik önlemi almadan bir binanın 5’inci katında çalışan işçi, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Gaziantep'te hiçbir güvenlik önlemi almadan bir binanın 5'inci katında çalışan işçi, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.


Gaziantep'in Beylerbeyi Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın en üst katında hiçbir güvenlik tedbiri almadan çalışan işçiyi gören vatandaşlar o anları cep telefonuyla görüntüledi. Görüntüde, inşaat işçisinin 5. katın köşesinde çalıştığı görülürken, hiçbir güvenlik tedbirinin olmaması dikkat çekti.

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