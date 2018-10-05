6. Çocuk genetik hastalıkları sempozyumu düzenlenecek

Çocuk Genetik Hastalıkları Sempozyumu” düzenlenecek.

Sempozyum, SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi Toplantı Salonu'nda 19 Ekim 2018 günü 09:00-17:00 saatleri arasında gerçekleşecek. Sempozyumun bilimsel kısmında bölgemizdeki genetik hastalık verilerinin sunulması, genetik hastalıkların toplumumuz için önemi, genetik öykü ve aile ağacı çizme konularının yanı sıra ne zaman genetik hastalık düşünülmelidir ve bunlara genetik yaklaşım yanında tanı yöntemleri de ayrıntılı şeklide ele alınacak. Pediatri Anabilim Dalı'ndan özellikle ailevi Akdeniz ateşi ve kistik fibrozis klinik yaklaşımları ve bu hastalıklara genetik yaklaşım anlatılacak.

Sempozyumun son oturumda ise prenatal tarama testleri ve genetik danışma, prenatal tanı testleri ve genetik danışma konularında güncel bilgiler paylaşılacak.