Şahinbey İlçesinde yaşayan 78 yaşındaki Fatma Şafak Şahinbey Belediyesi’ne bağlı Kürşat Tüzmen Sosyal Tesisleri’nde Kuran-ı Kerim öğrendi.

Şahinbey Belediyesi Kürşat Tüzmen Sosyal Tesisinde açılan Kuran-ı Kerim kursuna gelen 78 yaşındaki Fatma Şafak Kuran-ı Kerim okumasını öğrendi. Küçük büyük 7’den 77’ye herkese eğitim veren Şahinbey Belediyesi her yaşta eğitim vermeye devam ediyor.

Şahinbey Belediyesine bağlı Kürşat Tüzmen Sosyal Tesis ’inde Kuran-ı Kerim okumasını öğrenen Fatma Şafak, öğrenmenin yaşının olmadığını belirterek, “Kuran-ı Kerim de dahi buyuruyor ki, ”Hiç Bilenlerle Bilmeyenler Bir olur mu?” bu amaçla öğrenmeye çalışıyorum. Öğrenmenin yaşı yoktur. Hangi yaşta olursan ol mutlaka yeni bilgiler öğrenmeliyiz. Şahinbey Belediyesindeki kurslarda Kuran-ı Kerim okumasını öğrendim. Bu imkanları bize veren Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na çok teşekkür ederim” dedi.

Eğitim gören diğer öğrenciler ise yapılan hizmetlerden dolayı oldukça memnun olduklarını belirterek, “Eksiklerimizi bu tesislerde giderdik. Hocalarımız bize oldukça iyi davranıyorlar. Anlamadığımız zaman tekrar ediyorlar. Allah onlardan da Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’ndan da Allah razı olsun” diye konuştular