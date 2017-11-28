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28 Kasım 2017 14:14

78 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Gaziantep’te yalnız yaşayan 78 yaşındaki Esma Palta, gelini tarafından evinde ölü bulundu.

78 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

28 Kasım 2017 14:14


Olay bugün öğle saatlerinde Şehitkamil ilçesi Kayaönü Mahallesi 33 Nolu Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yakınları yalnız yaşayan Esma Palta’dan haber alamayınca evine gitti. Kapıyı çalan Palta’nın gelini içeriden ses gelmeyince duvardan atlayarak eve girdi. Kayınvalidesinin cansız bedeni ile karşılaşan genç kadın durumu 112 ve polis ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri 78 yaşındaki Esma Palta’nın öldüğünü tespit etti.


Olay sonrası yaşlı kadının cesedi cenaze aracı ile kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, karbonmonoksit zehirlenmesinden şüphelenilen olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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