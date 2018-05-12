8 farklı kulüpten 120 sporcu parke üzerinde buluştu

Potada heyecan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlama etkinlikleri kapsamında Şehitkamil Belediyesi ve Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle organize edilen Kulüpler Arası Basketbol Gençlik Kupasıyla devam ediyor. 8 farklı spor kulübünden 120 dev adamın mücadele edeceği organizasyonda genç sporcular, müsabaka deneyimlerini arttıracak. Şehitkamil Belediyesi Atatürk Kültür ve Spor Merkezinde düzenlenen çekişmeli müsabakalar öncesinde dev adamlarla bir araya gelen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, sporculara centilmence yarışmanın önemi konusunda tavsiyelerde bulundu.

"Şartlar ne olursa olsun centilmenliği elden bırakmayın"

Kulüpler Arası Basketbol Gençlik Kupası müsabakaları esnasında genç basketbolcularla sohbet eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, dev adamlar centilmenliği elden bırakmayın tavsiyesinde bulundu. Başkan Fadıloğlu, gençlerle yakından ilgilendiği ziyaret sonrasında yaptığı değerlendirmede "19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlama etkinlikleri çerçevesinde kurumlar arası iş birliğiyle organize ettiğimiz Kulüpler Arası Basketbol Gençlik Kupasına katılan tüm spor kulüplerimizin değerli idareci, antrenör ve sporcularına basketbol branşı özelinde sportif faaliyetlere kattıkları büyük değerden dolayı teşekkür ediyorum. Potada heyecan yıl boyu dinmiyor. Miniklerden büyüklere kadar yılın farklı zamanlarda düzenlenen basketbol kuplarında 7’den 70’e herkes parke üzerinde buluşma fırsatı elde ediyor. Bu bağlamda basketbol branşı organizasyonlarının sorunsuz şekilde icra edilmesinde büyük emekleri olan Türkiye Basketbol Federasyonu Gaziantep İl Temsilciğine hassaten teşekkür ediyorum. Bizce resmi gün ve bayramlar onuruna düzenlenen organizasyonlarının kazananı ve kaybedeni yok. Bu organizasyonlarının kazanını Gaziantep ve Türk sporu. Geleneksel spor organizasyonlarında sporcularımızın centilmence yarışıyor olması en büyük mutluluğumuz. Şartlar ne olursa olsun sporcularımız centilmenliği elden bırakmamalı. Ben müsabaka dönemi boyunca tüm sporcularımıza yürekten başarılar diliyorum" diye konuştu.

"Basketbolcularımız deneyim kazanıyor"

Türkiye Basketbol Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi Güven Alkoçak, Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel organizasyonlarda sporcuların büyük deneyim kazandığını belirtti. Alkoçak, açıklamasında, “Basketbol alt yapısının güçlenmesi adına Şehitkamil Belediyemizin yaptığı çalışmalar çok değerli. Düzenlenen geleneksel organizasyonlarda sporcu öğrencilerimiz önemli deneyimler kazanıyorlar. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlama etkinlikleri çerçevesinde kurumlar arası iş birliğiyle organize ettiğimiz Kulüpler Arası Basketbol Gençlik Kupasına katılan tüm kulüplerimizin sporcularına başarılar diliyorum. Gaziantep’te basketbol branşının gelişmesi adına çalışmalarımız hızla devam edecek” ifadelerini kullandı.