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25 Ağustos 2018 11:33

8 kişinin yaralandığı kaza sonrası can pazarı

Gaziantep-Nizip karayolunda yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen ve 8 kişinin yaralandığı kazada devrilen minibüsün altında kalan yolcu, vatandaşların çabası ile kurtarıldı.

8 kişinin yaralandığı kaza sonrası can pazarı

25 Ağustos 2018 11:33

Yola savrulan yaralılar ise bir süre ambulans bekledi.


Gaziantep’ten Nizip istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi belirlenemeyen 19 BL 860 plakalı yolcu minibüsü, Gaziantep-Nizip karayolunun 5. kilometresinde, Gaziantep istikametinden gelen ve hatalı sollama yaptığı ileri sürülen M.B. (36) yönetimindeki 31 KJK 27 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ve her iki araçta bulunan toplam 7 kişi yaralandı.



Kaza sonrası can pazarı


Kazanın hemen sonrasında cep telefonuna yansıyan görüntülerde çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobilin tarlaya uçtuğu, minibüsün ise yolda devrildiği görüldü. Kaza esnasında yolda bulunan sürücüler ise kazayı görünce büyük panik yaşadı. Minibüsün altında kalan bir kişi olduğunu gören vatandaşlar şahsı kurtarmak için büyük bir çaba sarf etti. Devrilen minibüsü kaldıran vatandaşlar minibüsün altındaki şahsı yaralı olarak kurtarmayı başardı. Aracın altından kurtarılan şahsın yaşadığını anlayan vatandaşlar derin bir nefes aldı.


Tam bir can pazarının kurulduğu kaza sonrasında kimi vatandaşlar ise yola ve tarlaya savrulan yaralılara yardım etmeye çalıştı.


Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Gaziantep’teki çekişti hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 4’nün hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, diğer yaralıların ise sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.




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