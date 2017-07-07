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07 Temmuz 2017 17:53

83 çift en anlamlı ‘Evet’ için 07.07.2017 tarihini seçti

Şehitkamil’de evlilik hazırlığı yapan 83 çift, 07.

83 çift en anlamlı ‘Evet’ için 07.07.2017 tarihini seçti

07 Temmuz 2017 17:53

07.2017 tarihinde evlenmeyi seçti. Aylar öncesinden gün aldıklarını belirten çiftlerin nikahını Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu kıydı.


Evlilik günlerini özel bir tarihle taçlandırmak isteyen çiftler, 05.05.2015, 06.06.2016 da olduğu gibi bu yıl da 07.07.2017 tarihinde evlenmek için sıraya girdi. Şehitkamil Belediyesi, yaşamlarının en anlamlı “evet’i” için özel tarihi seçen 83 çiftin 07.07.2017 tarihinde mutluluğuna ortak oldu. Yeni evli çiftleri bu anlamlı günde yalnız bırakmayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, tüm çiftleri tebrik etti.


’’Evliliğimizi taçlandırmak adına 07.07.2017’yi seçtik’’


Kendileri için anlamlı olacağını düşündükleri için 07.07.2017 tarihini seçtiklerini dile getiren damat Onur Özçelik, “Bugün özel bir gün olduğu için biz de evliliğimizi taçlandırmak adına 07.07.2017’yi seçtik. Yaklaşık 2 yıldır nişanlıydık. Eşimle böylesine güzel bir günü bekledik. Bugün de amacımıza ulaştık. Bizleri bu mutlu günümüzde yalnız bırakmayan ve nikahımızı kıyan Belediye Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Tüm yeni evli çiftlere de mutluluklar diliyorum” dedi.


Gelin adayı Selin Kızılırmak, “Bu günün özel olmasından dolayı özellikle tercih ettik. Nikahımızı da Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’nun kıyması bizleri ayrıca mutlu etti. Bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan aile dostlarımıza da sonsuz teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Yeni evli çiftler, nikah törenlerinin ardından tebrikleri kabul etti.




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