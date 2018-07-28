9 aylık cemile organlarıyla umut olacak

Aile, minik Cemile’nin organlarını bağışlama kararı aldı.

Ailenin ilk ve tek çocukları olan Cemile’nin aniden rahatsızlanıp üniversite hastanesine götürülmesinin ardından beyin ölümü gerçekleşti. Anne ve babanın ortak kararı ile Cemile’nin organları bağışlandı. Aile, kalp, pankreas, böbrek, karaciğer gibi organları bağışladıklarını dile getirdi.

Öte yandan minik Cemile’nin cenazesi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Burada yapılan işlemlerin ardından Oğuzeli Çatalçam köyünde defnedileceği öğrenildi.