9 kişinin katil zanlısının yargılandığı davada karar çıkmadı

Davada, Yusuf Taş ile birlikte tanığı Adnan Yalçın dinlenirken, davada karar çıkmadı. Duruşma 13 Temmuz tarihine ertelendi

Gaziantep 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada ’birden fazla kişiyi tasarlayarak kasten öldürmek ve yaralamak’ suçundan 9 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle yargılanan Yusuf Taş, duruşmaya Kırıkkale Cezaevinden SEGBIS sistemi ile katıldı.

Yusuf Taş tahliyesini talep ederek, "Ben olayın olduğu gece dışarıdaydım. Adnan’lara gidip yemek yedik. Adnan bana, Mustafa Taş’ın evini göstermedi. Beni eve çağıran onlardır. Amcam o eve gitmem için beni tehdit etti. Beni oyuna getirdiler. Beni çağırıp öldürmek istediler. Amcamı da onlar öldürdü beni öldüremedikleri için suçu bana attılar. Tahliyemi istiyorum" dedi.

Tanık Adnan Yalçın ise "Burada bulunan ben sanık Yusuf’u olay akşamı bizim eve geldi öyle gördüm. Beraber yemek yedik daha sonda ben yatacağım için kendisi evden çıktı. Bende uyudum sonra gece polis geldi Yusuf’u sordular birisiyle tartışmış dediler. Nerede olduğunu sordular ben de bilmediğimi söyledim buradaydı gitti dedim. Bunun dışında bilgim yoktur. Daha sonra olayın duydum olayla ilgili başka bilgim yoktur" şeklinde konuştu.

Yusuf Taş’ın babası Halil Taş, "Kudret ve Ali amcasının tahriki ile olaylar bu aşamaya geldi. İnsana bu kadar iftira atılmaz" diye konuştu.

Duruşma 13 Temmuz tarihine ertelendi.