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03 Ağustos 2018 12:14

9 yaşındaki Ahmet Salih’in bulunması için çalışmalar devam ediyor

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde 3 gün önce kaybolan 9 yaşındaki Suriye uyruklu Ahmet Salih’in bulunması için arama çalışmaları devam ediyor.

9 yaşındaki Ahmet Salih’in bulunması için çalışmalar devam ediyor

03 Ağustos 2018 12:14


Nurdağı ilçesinde 3 gün önce mevsimlik işçilerin toplu halde yaşadıkları çadırdan çıktığı belirtilen ve akşam geri gelmediği öğrenilen Suriyeli Ahmet Salih’in (9) bulunması için dün başlatılan ve havanın kararması nedeniyle ara verilen arama çalışmalarına bu sabah devam edildi. AFAD, AKUT ve Nurdağı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin katıldığı arama çalışmalarında arama kurtarma köpekleri de yer alıyor. Drone desteğiyle bölgedeki su kuyularını da kontrol eden ekipler, Sakçagözü üstündeki Huriş Dağı’nın eteklerindeki mağaralarda da arama yapıyor.


Öte yandan, Salih ailesinin Ramazan Bayramı’nda 13 yaşındaki kızları Esma’nın intihar etmesiyle evlat acısı yaşadığı öğrenildi.


Mevsimlik işçi olarak yaklaşık 3 ay önce Nurdağı ilçesine gelen ve Sakçagözü Mahallesi’ne yakın bir bahçede çalışan Salih ailesi, 3 gün önce oğulları Ahmet’in akşam çadıra gelmemesi üzerine jandarma ekiplerine bilgi vermişti.




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