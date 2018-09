AB Delegasyon Başkanı Christian Berger ve Fatma Şahin tramvayla yolculuk yaptı

Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında Gaziantep'e gelen AB Delegasyon Başkanı Christian Berger, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ile birlikte tramvaya bindi. Programa tramvayla katılan Berger, tüm dünyaya hareketlilik çağrısında bulundu.

AB Delegasyon Başkanı Chiristian Berger, "Mix and move-Çeşitlendir ve devam et" sloganı ile kutlanan Hareketlilik haftası etkinlikleri kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i ziyaret etti. Buradan insanların hareket etmesi çağrısında bulunan Berger, Avrupa'da Hareketlilik haftasını gerçekleştiriyoruz. Türkiye'deki etkinliklerimiz de bunun bir parçası. Ulaştırmada ekonomik faaliyetlerin yüzde 80 kadarının Büyükşehir yada şehirlerde gerçekleştiğini görüyoruz. Ulaştırma, kentlerde sürdürülebilir ulaştırma giderek daha da önem kazanmaktadır. Ulaştırmaya ekonomik büyüme için ihtiyacımız var. İnsan hayatı üzerinde olumsuzlukları da olabiliyor. Ayrıca trafik sıkışıklığının ekonomik bir maliyeti var. Ayrıca hava kirliliği oluşturuyor. Günlük hayatımızda her işimizi arabayla yapmak zorunda değiliz. Gideceğimiz yere mesela tramvayla, otobüs, metroyla gidebiliriz yada yürüyebiliriz. Bu yılki hareketlilik haftamızın mottosu, çeşitlendir ve devam et" dedi.

Gaziantep Büyükşehir belediye Başkanı Fatma Şahin ise, insanların sağlıklı ve düzenli yaşamaları için kentte yapılan çalışmalar ile ilgili de bilgi vererek, Fatma Şahin, "Kentte göbekle ciddi bir şekilde mücadele ediyoruz. Bütün çalışma arkadaşlarımızla da yaşam biçimi şekline dönüştürmeyi, sporun çok önemli bir şekilde hayatın parçası yapmaya çalışıyoruz. Hanımlarımızı fitness, spor yapacağı uygun alanlar oluşturuyoruz. Çok sayıda bisikleti başarılı çocuklarımıza dağıttık. Antep yemeğinin özelliği, içerisinde kullandığımız malzemeler, metobolizmayı hızlandırıyor. Bu da bizim en büyük avantajımız" dedi.

Belediye binası önünde bir vatandaşa bisiklet veren Fatma Şahin ve Berger, tramvay durağına kadar yürüdü. durakta bir süre tramvay bekleyen Berger, Şahin ve beraberindekiler, Fıstık Müzesi'nin açılışının yapılacağı Festival Park'a kadar tramvay ile yolculuk yaptı.