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24 Mayıs 2018 17:40

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Berger, Suriyeli Ravda’yı ziyaret etti

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Suriye’deki iç savaş nedeniyle 7 yıl önce anne babası ve 8 kardeşiyle Hatay sınırından geçerek Türkiye’ye sığınmak zorunda kalan, 2 ayda Türkçe öğrenen Ravda Nur Cuma’yı kurduğu dernekte ziyaret etti.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Berger, Suriyeli Ravda’yı ziyaret etti

24 Mayıs 2018 17:40


2011 yılında Suriye’de çıkan iç savaş sonrası evi ve okulu bombalanan 14 yaşındaki Ravda Nur Cuma, anne babası ve 9 kardeşi ile birlikte dağlardan yaya olarak 4 saatlik bir yolculuğun ardından Türkiye’ye sığınmıştı. İlk olarak Hatay’ın Yayladağı kampında kaldıktan sonra Kilis’teki mülteci kampına gelen Cuma, burada farklı kişiliği ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dikkatini çekmişti.


Ravda Nur Cuma, çocuklarının eğitim alması ve erken evliliklerin önlenmesi için yürüttüğü mücadelesini kendi adıyla kurduğu dernekle devam ettiriyor.


AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Ravda Nur Cuma’nın kendi adıyla kurduğu Ravda Der binasını ziyaret ederek derneğin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Cuma, ziyarette Ravdanur Derneği’nin çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.


Büyükelçi Berger, “AB olarak kız çocuklarının eğitimi desteklemek için sizlerle işbirliğine devam edeceğiz" dedi




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