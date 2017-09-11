ABD’li oyun kurucu Gaziantep Basketbol’da

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, İsrail’in Hapoel Tel-Aviv takımından ABD’li oyun kurucu Mark Lyons ile 1 yıllığına anlaştı. Geçtiğimiz sezon Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Muratbey Uşak forması giyen Amerikalı oyun kurucu, son takımı Hapoel Tel-Aviv forması ile 11 maçta 32.7 dakika, 21.2 sayı ve 5.4 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

ABD’li oyun kurucu, geçtiğimiz sezon içerisinde Muratbey Uşak Sportif ile yolları ayırmış, sezonun kalan kısmını da transfer olduğu Hapoel Tel-Aviv formasıyla İsrail Ligi’nde geçirmişti. 28 yaşındaki basketbolcu burada 21 maça çıktı ve yakaladığı ortalama ile sayı krallığına ulaştı.

Lyons, ligde 9 karşılaşmada 14.8 sayı, 6.9 asist ortalamaları yakalarken FIBA Şampiyonlar Ligi’nde de 9 maçta 17.2 sayı, 5.6 asist ortalaması ile oynamıştı.