Business Life dergisinde yayımlanan haberde, Türkiye’de özel sektörün ülke sorunlarının çözümüne ve toplumun gelişmesine katkıda bulunması gerektiğine inanan liderlerin bu yıl “İş Dünyasına Yön Veren 50 İş İnsanı” listesinde yerini aldığı belirtildi. Ülkesine, demokrasiye, içinde yetiştiği toplumun kültür ve değerlerine, insanlık mirasının getirdiği evrensel ilkelere saygılı “makbul” tüm iş insanlarının bu listeye dahil edilmek üzere aday gösterildiği kaydedildi.

Araştırma kapsamında iş dünyasını temsilen 500’ün üzerinde şirketten 722 yöneticiye ulaşıldığı ifade edilen haberde, “Üç ay süren araştırma, telefon ve online anket tekniği kullanılarak gerçekleştirilen ankete katılan yöneticilerden, kendisi dışında hem Türkiye’nin hem sektörlerinin en vizyoner iş insanını seçmesi istendi” denildi.

İtibarın önemi

Araştırma sonucunda listeye giren liderlere ciro ve istihdam rakamları bir yana bırakarak itibar getiren liderlik özelliklerinin sorulduğuna dikkat çekilen haberde, “Artan bir performansla çalışmaya devam ediyorum” diyen SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu ile ilgili bilgiler aktarılıyor. İş hayatında her zaman girişimci ve katılımcı anlayış sergileyen SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu’nun, Gaziantep ile özdeşleşen bir sanayici olduğuna vurgu yapılan haberde, “Konukoğlu’na göre, bir liderde kararlılık ve pratik zeka, olmazsa olmazı olmalıdır” saptamasının altı çiziliyor.

Haberde, SANKO Holding Onursal Başkanı’nın görüşlerinden şu alıntılar paylaşılıyor:

“Yetkinliği olanlar başta olmak üzere herkesi dinlerim, görüşlerini alırım, görüşlerim ışığında değerlendiririm. Lider özellikle kriz döneminde farklılık gösterir. Lider paniğe kapılmamalı, bugünü değil, geleceği düşünmeli. Planlamayı orta ve uzun vadeli yapmalı. Kaygan zeminde yerinde saymamalı, geri adım atmamalı, mümkün olduğu kadar işlerin planlandığı şekilde yürütülmesini sağlamalı, pozisyonu korumalı. Saat 09.30 gibi iş yerine gelirim. Asistanımla günlük programı gözden geçirir, kurum içinden veya kurum dışından programa uygun olarak telefonla ya da yüz yüze görüşmelere başlarım. İşi eve taşınmam. İşyerinden çıkınca da iş orada kalır ve tamamen eve odaklanırım. Yönetim Kurulu Başkanlığını kardeşim Zeki Konukoğlu’na devretmeme rağmen Sani Konukoğlu Vakfı Mütevelli Heyet başkanlığım, Sanko Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığım ve sivil toplum kuruluşlarındaki görevlerim nedeniyle tempom eksilmediği gibi, artan bir performansla çalışmaya devam ediyorum. Bütüne odaklanmakla beraber, detayı göden kaçırmayan bir özelliğim var. Detay kesinlikle göz ardı edilmemekle beraber, detaya boğulmamak gerekir.”

Alışkanlıkları ve itibar

Konukoğlu’nun dergide alışkanlıkları ve itibar konusuna verdiği önem ile ilgili, "Piyasaları iyi takip eder, sektörümdeki gelişmeleri iyi gözlemlerim. Ekip çalışmasına dikkat ederim. Kentin ve ülkenin sorunlarına çözüm noktasında yapabileceğim katkıyı yaparım. Ülkemiz ve milletimiz var ise şirketlerimiz ve bizler varız. Sözünüz senetse, sattığınız mal ve hizmetin arkasında duruyorsanız, şirketiniz ve adınız marka haline gelir. Attığınız her adım başkaları tarafından izlenip değerlendiriliyorsa, toplum ve ülke yararına olmayan hiç ama hiçbir faaliyette bulunmuyorsanız, görüşleriniz başkaları tarafından önem taşıyorsa; itibar budur diye düşünüyorum" ifadeleri de yer aldı.