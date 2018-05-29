Abdulkadir Konukoğlu’na “Türkiye’de Yılın Vakıf İnsanı” Ödülü

Yılın Starları Ekovitrin Jürisi tarafından yapılan değerlendirmede, Sani Konukoğlu Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı da olan Abdulkadir Konukoğlu’nun, Türkiye’nin kalkınması yolunda gösterdiği üstün gayretlerin yanı sıra, ülkenin sosyal ve eğitim hayatına katkıları, sosyal sorumluluk ve hayır işlerine liderlik etmesi nedeniyle Türkiye’de Yılın Vakıf İnsanı Ödülü’ne layık görüldüğü belirtildi. Ekovitrin dergisi tarafından Abdulkadir Konukoğlu’nun, yarım asrı aşan süredir Türk iş dünyasına özveriyle katkılar yaptığına dikkat çekilerek, "Türkiye’nin kalkınması, ekonomimizin ve sanayimizin büyümesi yolunda gösterdiği üstün gayretler, ülkemizin sosyal ve eğitim hayatına katkıları, aile vakfı olan Sani Konukoğlu Vakfı’nın sosyal sorumluluk ve hayır işlerinde sürdürdüğü hizmet yarışına liderlik etmesi sebebi ile Türkiye’de Yılın Vakıf İnsanı Ödülüne layık görüldü" denildi. Ayrıca Abdulkadir Konukoğlu’nun, iş hayatında aldığı kararlarla Gaziantep’te bir devin doğmasına öncülük ettiği kaydedilerek, "SANKO Holding’e başkanlık yaptığı 20 yıllık süreçte tekstilden enerjiye, makinadan çimentoya uzanan sanayi şirketlerine yön verdi. Kentin ekonomik kalkınmasına, istihdamına ve sosyal hayatına önemli katkılar sunan Abdulkadir Konukoğlu, holding şirketlerinin merkezini İstanbul ya da başka bir büyük kente taşımayarak aslında Gaziantep’e olan bağlılığını da gösterdi. İş hayatında 52 yıl aktif olarak çalışan Abdulkadir Konukoğlu, STK’ların yanı sıra, Sani Konukoğlu Vakfı’nda eğitim ve sağlık alanında hayır işlerini sürdürüyor. Abdulkadir Konukoğlu, yatırımlarını planlarken ‘Dünyada Türkiye, Türkiye’de Gaziantep’ anlayışıyla hareket ediyor. İş yaşamında başarının birinci şartının çok çalışmak olduğunu belirten Konukoğlu, iş adamlarının memleketlerine mutlaka yatırım yapması gerektiğini söylüyor" ifadelerine yer verildi