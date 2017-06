Abdulkadir Yüksel’den bayram mesajı

AK Parti Gaziantep Milletvekili ve Yönetimler Başkan Yardımcısı Abdulkadir Yüksel, Ramazan Mesajında Bayramının tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını diledi.

Yüksel, “ Ülke olarak bayramı birlik ve beraberlik içinde kardeşlik ruhuyla idrak etmeliyiz. Bu bayram geçmişte yaşanan tüm olumsuzlukların üzerine bir sünger çekerek kucaklaşmalıyız” ifadelerini kullanarak, Bayramlar, gönül kapılarının sınırsız açıldığı, birlik, kardeşlik ve paylaşma duygularının güçlendiği manevi atmosferin doruğa çıktığı özel günler olduğunu hatırlattı.

’’Birbirimizin kıymetini bilmeliyiz’’

Bayramların yardımlaşma ve dayanışmanın yanı sıra, gönül kapılarının sınırsız açıldığı, birlik ve kardeşlik ruhunun pekiştiği müstesna günlerden biri olduğunu hatırlatan Abdulkadir Yüksel mesajında, “Etrafımızda yaşanan tüm bu acılara ve dramlara şahit olan bir millet olarak bu bayramda birbirimize tebessüm etmeli, sarılmalı ve birbirimizin kıymetini daha çok bilmeliyiz. Bu bayramda her zaman muhtaç olduğumuz anne ve babalarımızın dualarını mutlaka almalıyız. Akraba, dost ve komşularımızla bayramlaşmalı, çocukları sevindirmeliyiz. Hastalarımızı, huzurevinde yatan yaşlılarımızı ve kimsesizleri ziyaret etmeli yetimin başını okşamalıyız” şeklinde konuştu.

’’Efendimizin tavsiyelerine uyalım’’

Bayram günlerinde nasıl davranmamız gerektiğini alemlerin efendisi Hz. Muhammed (s.a.v.)’in tavsiyelerine kulak vermemiz gerektiğinin altını çizen Yüksel, “Bayramda erken kalkmak, güzel koku sürünmek, yeni ve temiz elbise giymek, sevindiğini belli etmek, yüzük takmak, karşılaştığı müminlere güler yüzle selam vermek, fakirlere sadaka vermek, yetimin başını okşamak, yaşlıları ziyaret etmek, dargınları barıştırmak, akrabayı dolaşmak efendimizin sünnetlerindendir. Biz Müslümanlar da böyle davranmalıyız’’ ifadelerini kullandı.

’’Muhacirleri unutmamalıyız’’

Her bayramda olduğu gibi bu bayram da ülkemizde yaşayan 3 milyona yakın Suriyeli muhaciri unutmamamız lazım diyen Yüksel, “Rabbimden başta yurdumuzun çeşitli bölgelerinde canları pahasına terörle mücadele eden kahraman güvenlik güçlerimizin terörist ve terör olaylarından korumasını diliyorum. Yaşanılanların göz önünde olduğu bu coğrafyada ülkemizi her türlü fitne ve beladan muhafaza etmesini, İslam coğrafyasında yaşanan bu sıkıntıların bir an önce son bulmasını diliyorum’’ dedi.

’’Bu bayramda Gaziantep’e gelin’’

Mesajında yurt içinde gezmek ve seyahat etmek isteyen vatandaşların Gaziantep’e uğramaları tavsiyesinde bulunan Yüksel, “Bu bayramda yurt içinde seyahat edip gezecek olan vatandaşlarımızı arkeoloji alanında ve gastronomi dalında önemli bir yere sahip olan medeniyetin başkenti Gaziantep’e mutlaka uğramalarını, bu şehrin havasını koklayıp, yemeklerini tadıp, Müzelerini, hanlarını, hamamlarını gezmelerini isterim. Bu vesile ile başta Huzur, kardeşlik ve Ensar şehir Gaziantep’te yaşan 2 milyon kardeşim olmak üzere bu şehrin dışında yaşayan Gaziantepli hemşehrilerimin mübarek Ramazan Bayramını kutluyor, bu Ramazan bayramının milletimize, İslam Alemine ve insanlığa, barış, kardeşlik ve huzur getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.