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14 Eylül 2017 15:37

Acarsan Holding Markası Banetti, Worldfood 2017 Fuarında

25.

Acarsan Holding Markası Banetti, Worldfood 2017 Fuarında

14 Eylül 2017 15:37

Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı-WorldFood Istanbul TÜYAP Fuar Merkezi’nde gerçekleşti. Banetti Markalı ürünler, ünlü İtalyan Şef Danilo Zanna’nın birbirinden lezzetli tarifleriyle fuarın biranda gözdesi oldu.


Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı - WorldFood Istanbul fuarına katılan Banetti sektördeki ağırlığını hissettirdi. Ünlü İtalyan Şef Danilo Zanna’nın hazırladığı enfes Banetti Makarna lezzetleri, yurt içi ve yurt dışından gelen binlerce fuar ziyaretçisinin beğenisine sunuldu. Etkinlik boyunca tüm ziyaretçiler, Danilo Zanna ile çektirdikleri eğlenceli fotoğrafları sosyal medyada paylaştı. Banetti markası; makarna, un, vakumlu irmik ve noodle ürünleriyle fuarda beğeni topladı. Fuar standında marka yüzü İtalyan Şef Danilo Zanna, Banetti için özel olarak hazırladığı, Türkiye’nin 7 bölgesinden lezzetleri makarnayla buluşturduğu tariflerini ziyaretçilere kendi elleriyle ikram etti. Banetti,1977 yılında Selim Acar tarafından kurulan, Acarsan Makarna Un Gıda İnşaat Sanayii ve Ticaret A.Ş. markası olup Uzakdoğu, Ortadoğu, Asya, Avrupa, Güney Amerika ve Kuzey Amerika kıtalarında pek çok ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Dış Pazar payı yüksem olan Banetti iç pazarda da her geçen gün Pazar payını arttırmaya devam ediyor. Önümüzdeki günlerde iç pazara yönelik önemli bir lansman gerçekleştirecek olan Banetti’nin yeni sürprizleri tüketiciler tarafından da merakla bekleniyor.




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