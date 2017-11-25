Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep’in Oğuzeli ilçesinde Büyükşehir Belediyesinin yaptığı Biyogaz enerji santrali tesisinin açılışına katıldı. Kadına, çocuğa ve cinsel istismara iyi hal indirimi yapılmasına karşı olduğunu belirten Bakan Gül "Kadınlar çocuklarla ilgili pozitif ayrımcılığı getiren hükumetimizin uygulamalarıdır. İnsan odaklı bir siyasetimiz var. Kadına şiddetle mücadele anlamında da biz toplumun her kesiminde bu duyarlılığı ortaya koymak zorundayız. Adalet Bakanı olarak, kadına, çocuğa cinsel istismar suçları için verilen indirimlere karşıyım. Mahkemelerin elbette takdiridir. İstisna olsa da bu beni üzüyor" dedi.

"En büyük zenginliğimiz 80 milyon insanımızdır"

"En büyük zenginliğimiz 80 milyon insanımızdır" diyen Bakan Gül, "Biz enerji noktasında iyi noktada değiliz. Petrolümüz ve doğalgazımız yok bizim en büyük gücümüz insanımızdır. Varsın petrol doğalgazımız olmasın ama en büyük zenginliğimiz 80 milyon insanımızın omuz omuza olmasıdır. Enerjide dışa bağımlılığı ortadan kalkmasının yolu yenilenebilir enerjidir. Bu hususta Türkiye çağ atlamıştır. Bu tesislerle kendi enerjimizi üretecek noktaya geleceğiz" şeklinde konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, santralin gümbür gümbür elektrik üreteceğini belirterek, "Bu santral gümbür gümbür elektrik üretecek. Böyle bir biyogaz santrali büyükşehir tarafından yapılmaktadır. Cazibe merkezine girdikten sonra çalışma yaptık enerji master planını ilk yapan şehirlerden biriyiz. Çevre ekosistem bize emanet. Bugün Orta Doğu’da akan kanın altında yatan ülkelerin enerji politikasıdır. Şu yaptığımız çalışmada 75 ton sıvı atık bunları buraya çekemezsek enerjiye dönüştüremezsek çevre kirliliği oluşturacaktı. Buradan çıkan sıvı gübre ilk defa Türkiye’de üretilen bir gübre altın gübre diyorlar. Büyükşehir belediyesinin harcadığı maliyeti aşağı çekeceğiz" diye konuştu.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Canan Candemir Çelik ise, tesisi Gaziantep’e kazandıran herkese teşekkür etti.

Programa, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Milletvekilleri, Ahmet Uzer, Canan Candemir Çelik, Mehmet Erdoğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve vatandaşlar katıldı. Program tesisin açılışıyla son buldu.