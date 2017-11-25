Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep’in Şehitkamil İlçe Belediyesi tarafından yapılan Eren Bülbül Sosyal Tesisinin açılışına katıldı. Gül Mısır’da yapılan terör saldırını kınayarak, ibadethanelere yapılan saldırıların tüm insanlığa yapıldığının altını çizdi. Tüm şehitlere rahmet okuyan Bakan Gül bu ülkede Şehitkamiller ve Eren Bülbül isimlerinin hep yaşatılacağını söyledi.

Şehitkamil Belediyesine teşekkür eden Bakan Gül, “Şehitkamil Belediyesi ve onun çalışkan belediye başkanı Fadıloğlun’a teşekkür ederim. Sosyal belediyeciklik anlayışının gereğini çok iyi yapıyor. Bugün bu tesis bunun en büyük göstergesidir. Tüm şehitlere Allah’tan rahmet diliyorum. Bu ülkede Şehitkamiller ve Eren Bülbüller hep yaşayacaktır” dedi.

Mısır’daki saldırıyı kınadı

Bakan Abdulhamit Gül, Mısır’da dün camiye yapılan saldırıyı da kınayarak, "Mısır’da dün hain, hunharca saldırı sonrası ibadet edilen bir mabette Müslümanlara yapılan bu hain terörist saldırıyı şiddetle nefretle kınıyorum. Hayatını kaybedenlerin sayısı da 305’e ulaştı. Sadece Müslüman değil, hangi dine mensup olursa olsun, bir mabede yapılan bu tür saldırılar insanlığın ortak varlığına yapılan saldırılardır. Bu saldırıları nefretle kınıyorum. Hangi dinden hangi dine, inanca, mabede, yaşam tarzına olursa olsun bu saldırıları şiddetle kınıyoruz. Bir barış dini olan İslam’a, mensuplarına yapılan bu saldırıları, İslam’ın, barış dininin adının kullanarak sözde, İslam adına terör eylemi yapanları da dünyada İslam’ın, barış ve selametine leke getirenleri de bu vesileyle kınıyorum" diye konuştu.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ise şehitlerin ismini yaşatmaya devam edeceklerini, bu tesisin Gaziantep’e hayırlı olmasını diledi.

Bakan Gül, konuşmasının ardından protokol üyeleriyle birlikte açılışını yaptığı sosyal tesisi dolaştı.