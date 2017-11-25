Diğer
Kategoriler
25 Kasım 2017 16:29

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: “Mısır’daki saldırı tüm insanlığa yapılmıştır”

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Mısır’da yapılan terör saldırısını kınayarak, bu saldırının tüm insanlığa yapıldığını söyledi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: “Mısır’daki saldırı tüm insanlığa yapılmıştır”

25 Kasım 2017 16:29


Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep’in Şehitkamil İlçe Belediyesi tarafından yapılan Eren Bülbül Sosyal Tesisinin açılışına katıldı. Gül Mısır’da yapılan terör saldırını kınayarak, ibadethanelere yapılan saldırıların tüm insanlığa yapıldığının altını çizdi. Tüm şehitlere rahmet okuyan Bakan Gül bu ülkede Şehitkamiller ve Eren Bülbül isimlerinin hep yaşatılacağını söyledi.


Şehitkamil Belediyesine teşekkür eden Bakan Gül, “Şehitkamil Belediyesi ve onun çalışkan belediye başkanı Fadıloğlun’a teşekkür ederim. Sosyal belediyeciklik anlayışının gereğini çok iyi yapıyor. Bugün bu tesis bunun en büyük göstergesidir. Tüm şehitlere Allah’tan rahmet diliyorum. Bu ülkede Şehitkamiller ve Eren Bülbüller hep yaşayacaktır” dedi.


Mısır’daki saldırıyı kınadı


Bakan Abdulhamit Gül, Mısır’da dün camiye yapılan saldırıyı da kınayarak, "Mısır’da dün hain, hunharca saldırı sonrası ibadet edilen bir mabette Müslümanlara yapılan bu hain terörist saldırıyı şiddetle nefretle kınıyorum. Hayatını kaybedenlerin sayısı da 305’e ulaştı. Sadece Müslüman değil, hangi dine mensup olursa olsun, bir mabede yapılan bu tür saldırılar insanlığın ortak varlığına yapılan saldırılardır. Bu saldırıları nefretle kınıyorum. Hangi dinden hangi dine, inanca, mabede, yaşam tarzına olursa olsun bu saldırıları şiddetle kınıyoruz. Bir barış dini olan İslam’a, mensuplarına yapılan bu saldırıları, İslam’ın, barış dininin adının kullanarak sözde, İslam adına terör eylemi yapanları da dünyada İslam’ın, barış ve selametine leke getirenleri de bu vesileyle kınıyorum" diye konuştu.


Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ise şehitlerin ismini yaşatmaya devam edeceklerini, bu tesisin Gaziantep’e hayırlı olmasını diledi.


Bakan Gül, konuşmasının ardından protokol üyeleriyle birlikte açılışını yaptığı sosyal tesisi dolaştı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
10
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    10°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    10°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    10°C
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    11°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç