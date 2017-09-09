Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’den CHP’ye sert eleştiri

Onların adalet anlayışı bu kadar” dedi.

Eski belediye sarayında yapılan kongreye Bakan Gül’ün yanı sıra AK Parti Gaziantep milletvekilleri Mehmet Erdoğan, Şamil Tayyar, Canan Candemir Çelik, Abdülkadir Yüksel ve Ahmet Uzer ile partililer katıldı. Adalet Bakanı Gül, yaptığı konuşmasında ana muhalefet partisi CHP’ye sert eleştirilerde bulundu. CHP’nin adalet anlayışını eleştiren Gül, “Ana muhalefetin son zamanlara Türkiye’nin ortak değerlerine karşı ne kadar yabancı olduğunu, ne kadar farklı baktığını hepimiz görüyoruz. Bir defa Türkiye’nin meseleleri ile ilgili söz söyleyecekseniz önce ayık kafada olacaksınız. Bakın birisi çıkıyor, eline FETÖ mensupları ilgili bir şey tutuşturuyor, çıkıp onu açıklıyor. Adil Öksüz, ‘Şu kadar seyahat etti, yanında da bir kadın vardı ama tutuklamadılar, yakalamadılar’ diyor. Sonra anlaşılıyor ki o kişi bir yerde toptancılık yapan bir vatandaşmış. Yani Allah korusun bir gün Türkiye’nin yönetimini bunlara teslim etsek, toptancısı, kabzımalı, sebzecisi hepsini alır ‘adalet’ diye içeriye tıkarlar. Onların adalet anlayışı bu kadar. Bir tanesi sufle yapıyor eline kağıt tutuşturuyorlar, çıkıp onu söylüyor. Bunların bu ülkeye hiçbir hayrı yok. Bugün FETÖ’cüler yargılanırken, adil, tarafsız mahkemeler önünde çıkıp yürüyorsun. Dün yargı siyasallaştığında vesayetçi anlayış içinde, ideolojik kararlar verdiğinde ve FETÖ’cülerin yapmış olduğu yargı içinde operasyonlar olurken neden çıkıp yürümediniz? Şimdi FETÖ’cüler hesap verirken seni yürüten motivasyon nedir? Kime hizmet ediyorsun? Bunlar gerçekten milletimizin, sorduğu haklı sorulardır” dedi.

SİHA’larla yapılan terör operasyonu

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun SİHA’lar ile yapılan terör operasyonunda ölenlerin sivil halk olduğu yönündeki sözlerine de tepki gösteren Bakan Gül, “Bir diğer milletvekili de çıkıyor Türkiye’nin birliği, bekası için terör örgütü ile mücadele eden asker, polis, hükümetimize iftira atıyor. ‘Bunlar sivilleri vuruyordu’ diyor. Senin sivillerden anladığın teröristler midir? Türkiye terörle mücadele ederken, terörle mücadeleyi baltalayacak bu gibi sözlerin kabulü asla mümkün değildir. Bunu bir CHP’li milletvekili söylüyor. Önce ben şunu söylüyorum CHP’nin tabanına, Atatürk’ün kurduğu CHP, bu CHP midir? Atatürk’ün kurduğu CHP’li bir milletvekili Türkiye’nin bağımsızlığı için, bekası için askerin yapmış olduğu, Mehmetçiğin yapmış olduğu bir mücadelede, teröristleri öldürürken yapmış olduğu bir mücadelede, ‘Siviller öldürülüyor’ diyen bir CHP milletvekili, Atatürk’ün kurduğu bir partinin vekili bu lafları söyleyebilir mi? Bakıyoruz CHP genel başkanından bir söz çıktı mı? Bir söz çıkmadı. Disipline mi verildi? Hiçbir şey söylenmedi. CHP genel başkanının bu sessizliği kendi milletvekilinin, Mehmetçiğimize yapmış olduğu iftirayı kabul anlamına mı geliyor?” diye konuştu.

Konuşmaların ardından kongre yapıldı. Tek listeyle gidilen seçimde mevcut İlçe Başkanı Mehmet Fatih Uzunaslan yeniden başkan seçildi. Bakan Gül, daha sonra partisinin Karkamış ilçe kongresine katılmak için Nizip’ten ayrıldı.