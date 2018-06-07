Adalet Bakanı Gül: “24 Haziran seçimleri Türkiye’nin kader seçimidir”

AK Parti Gaziantep Teşkilatı tarafından düzenlenen geleneksel vefa yemeğine Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Gaziantep milletvekilleri ve milletvekili adayları, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ilçe başkanları ve partililer katıldı. İftar yemeğinde konuşan Adalet Bakanı Gül, 24 Haziran seçimlerinin önemine vurgu yaparak, 24 Haziran seçiminin Türkiye’nin kader seçimi olduğunu belirtti. Bakan Gül, “AK Parti memleketin istiklal ve istikbal mücadelesini yapan kutlu bir yolculuğun adıdır. AK Parti 7’den 70’e 80 milyon vatan evladına hizmet etmenin yarışın, sevdanın adıdır. AK Parti mevki ve makam değil, ülkeye hizmet etmenin tabelasıdır. Milletin tabelasını kendi elleriyle bastığı, milletle bütünleşmiş, bir partidir. Bizim için memleketimizin büyümesi, gelişmesi ve güçlenmesi her şeyin başımdadır” dedi.

“24 Haziran seçimleri Türkiye’nin kader seçimidir”

24 Haziran seçimlerinin önemine vurgu yapan Bakan Gül, “24 Haziran seçimleri Türkiye’nin kader seçimleridir. Bütün mahalle başkanlarımızdan o mahallenin Recep Tayyip Erdoğan’ı olarak kapı kapı gezeceğine inanıyorum. Bütün mahalleler sizlere emanet. Cumhurbaşkanımıza, ülkemize, bayrağımıza, istiklalimize, istikbalimize 24 Haziran da destek için kapı kapı dolaşacağız” şeklinde konuştu.

İftar yemeğinde konuşan AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyüp Özkeçeci ise, “AK Parti 16 yıldır iktidarda. Yeni Türkiye sizler sayesinde gerçekleşti. Yeni Türkiye koruyucu genel başkanımız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde gerçekleşti. İnşallah 24 Haziran akşamı yepyeni bir düzen, yepyeni bir Cumhurbaşkanlığı sistemiyle yine Türkiye şahlanacak. Bu şahlanış yine sizler sayesinde olacak. Yüzyılda bir lider yetişiyor. Gönülden ve samimi çalışmazsak bir yüzyıl daha bekleyeceğiz. Elimizdeki bu fırsatı Recep Tayyip Erdoğan’ı kaçırmamamız gerekiyor. Gaziantep kendine yakışanı yapacak” ifadelerini kullandı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer de, "Buradaki tablo AK Partinin zaferlerinin göstergesidir. Mevkiler gelip geçicidir, ast olan partimiz ve davamızdır. Önümüzde önemli bir seçim var. Hepimizin gece gündüz demeden çalışması gerekiyor. Dargınlığa kırgınlığa yer yok. Çünkü ülkemizin önündeki yüzyıla yol gösterecek önemli bir seçime gidiyoruz” diye konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, AK Partide görev almış eski ve yeni yöneticilere teşekkür etti" diye konuştu.