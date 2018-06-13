Adalet Bakanı Gül : “ AK Parti’nin alternatifi yok”

Açılışta konuşan Gül, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve milletvekili seçimleri için kararsız seçmenlere AK Parti’nin alternatifinin olmadığını söyledi.

Gül,” AK Parti’nin alternatifi yoktur. Ortaya çıkacak olan hiçbir parti daha iyisini yapacağım demiyor. Bunlar sizlerin cebindeki paraya göz dikmişler. Bunlar hem cebinizdeki paraya hem evinizdeki huzura göz dikmişler. Buna asla izin vermeyeceğiz” dedi.

“Anneleri çocuklarından ayırmayacağız”

Konuşmasının devamında terörle kararlılık mesajı veren Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kürtlerin PKK ile bir sorunu olduğunu söyledi. Gül, “Kürtlerin sorunu yoktur. Kürtlerin bir PKK sorunu vardır. Bu sorunu da AK Parti Kürtleri ve bölge insanımızı bu sorundan korumuştur. Bizim terör ile mücadelemiz asla Kürt kardeşlerimize zarar vermemiştir. Kürt kardeşimizin özgürlüğünü elinden alan Diyarbakır’lı annemin çocuğunu kucağından alıp dağa gönderen bu teröristler ile mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Anneleri çocuklarından ayırmayacağız. Kürt kardeşim bunu çok iyi biliyor o yüzden oyunu AK Parti’ye ve Recep Tayyip Erdoğan’a verecek” diye konuştu.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ise, açılışı yapılan parkın konumunun çok önemli olduğunu ve 6 farklı mahalleye birden hitap ettiğini vurguladı.

Açılışın ardından Gaziantep AK Parti 7. Sıra milletvekili adayı Müslüm Yüksel’in seçim koordinasyon merkezi açılışına katılan Gül, burada 24 Haziran seçimleri için vatandaşlardan destek istedi.

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyüp Özkeçeci ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağı Gaziantep mitingi için partililerden meydanı doldurmalarını istedi.