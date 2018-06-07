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07 Haziran 2018 10:18

Adalet Bakanı Gül: "Apoletini sökmek isteyen Kandil’e gelsin"

Seçim öncesi Gaziantep’teki yoğun çalışmalarına devam eden Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin 2.

Adalet Bakanı Gül:

07 Haziran 2018 10:18

Ordu Komutanı İsmail Metin Temel’le ilgili sözlerine, "Temel Paşa’nın komutanlığında kahraman ordumuz Kandil’e doğru ilerliyor. Apoletini sökmek isteyen Kandil’e gelsin" diyerek tepki gösterdi.


CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, geçtiğimiz hafta bir programda 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı alkışlamasına tepki göstererek, "Göreve gelirsem o komutanın apoletlerini sökeceğim" demişti. Seçim çalışmaları için Gaziantep’te bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İnce’nin bu açıklamasına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki göstererek, "Temel Paşa’nın komutanlığında kahraman ordumuz Kandil’e doğru ilerliyor. Apoletini sökmek isteyen Kandil’e gelsin" dedi.




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