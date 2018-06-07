Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için “O generalin apoletlerini sökeceğim” ifadelerini kullanan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye cevap vererek, "Apoletlerini sökmek istiyorsan sıkıyorsa gel Kandil’e de apoletlerini sök bakalım” dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Afrin’de başarılı bir şekilde mücadele etmiş Metin Temel Paşamızın komutasında Kandil’de mücadelemizi sürdürüyoruz. Birileri Temel Paşa’nın apoletlerini sökecekmiş, işte Temel Paşa idaresinde terör örgütüne haddini bildirmek için Kandil’e doğru gidiyoruz. Apoletlerini sökmek istiyorsan sıkıyorsa gel Kandil’e de apoletlerini sök bakalım. Buna kudretiniz ve gücünüz yetmez. İşte Kandil orada ve Kandil’i yerle bir etmek için Mehmetçiğimiz mücadele ediyor. Orada o apoletleri sökmek isteyen terör grupları var bir de siz bu milletin huzurunu bozmayın” şeklinde konuştu.

“Afrin ise Afrin, Kandil ise Kandil”

Terörle mücadele konusunda kararlılık mesajı veren Adalet Bakanı Gül, “Vatandaşlarımıza zulüm eden baskı altına alan terör örgütleri ile mücadelemiz devam ediyor. Afrin ise Afrin dedik. Cerablus ise Cerablus dedik, şimdi de Kandil ise Kandil diyoruz. Terör örgütlerini Türkiye’yi tehdit etmekten men edeceğiz. Tehdit oluşturacak her unsura karşı mücadelemizi sürdürüyoruz. Diyarbakır Sur’da, Şırnak’ta benim vatandaşımın evinin önüne çukur kazan ve tehdit eden terör örgütünün elebaşlarının Kandil’i başlarına yıkmak için kararlı bir şekilde mücadelemiz devam ediyor” ifadelerine yer verdi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep’in Yavuzeli ilçesindeki parti teşkilatına seçim çalışmaları kapsamında ziyarette bulundu.

“Cumhur İttifakı’nın karşısında bir araya gelen ittifak yıkım ittifakıdır”

Gül, Millet İttifakı’na ilişkin ise “Cumhur İttifakı’nın karşısında kurulan bu ittifakın adı yapım ittifakı değildir. Cumhur İttifakı’nın karşısında bir araya gelen ittifakın adı yıkım ittifakıdır. Ama milletimiz bu ittifaka destek vermeyecektir. Çünkü bunlar yapmak için değil yıkmak için bir araya gelmiş ve Tayyip Erdoğan gitsin de ülke ne olursa olsun Tayyip Erdoğan kaybetsin de ülke ne kaybederse etsin diye yıkımda bir araya gelmiş yıkım ittifakıdır. Ve yıkım ittifakına milletimiz hiçbir şekilde destek çıkmayacaktır inşallah” ifadelerini kullandı.

Cem evlerine hukuki statü müjdesi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, cem evlerine hukuki statü geleceğini söyleyerek, "Şimdi vaatlerimizi açıkladık. Cem evlerine hukuki statü veriyoruz. Çünkü Türkiye’deki bütün farklılıklar zenginliktir. Dil yine öyledir. Anadilidir ana sütü gibi haktır. Ve bu hakkı kimse engelleyemez biz hep 80 milyon kardeş olduk” diye konuştu.