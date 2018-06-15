Adalet Bakanı Gül, Bayram namazını Enes Bin Malik Cami’nde kıldı

Ramazan Bayramı’nı memleketi Gaziantep’te karşılayan Adalet bakanı Abdülhamit Gül, Bayram namazını Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile birlikte Hazreti Enes Bin Malik Cami’nde kıldı. Namaz sonrası vatandaşlarla bayramlaşan Gül, çocuklarla yakından ilgilendi. Elini öpen çocuklara şeker hediye eden Gül’e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Gül, sosyal medya hesabından da yaptığı paylaşım ile bölge halkının Ramazan bayramını kutladı. Gül, paylaşımında, "Bayram namazımızı Hz. Enes Bin Mâlik Camii’nde eda ederek hemşehrilerimizle bayramlaştık. Küslüklerin, dargınlıkların unutulduğu; birlik, huzur ve kardeşlik içerisinde bir bayram diliyorum" diye konuştu.