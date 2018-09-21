İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adalet Bakanı Gül, Enis Berberoğlu'nun tahliyesini değerlendi

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, MİT TIR’ları görüntülerini Cumhuriyet Gazetesi Genel yayın Yönetmeni Can Dündar’a ilettiği iddiasıyla tutuklu olarak yargılanan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tahliye kararını değerlendirdi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, MİT TIR'ları görüntülerini Cumhuriyet Gazetesi Genel yayın Yönetmeni Can Dündar'a ilettiği iddiasıyla tutuklu olarak yargılanan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tahliye kararını değerlendirdi.


Adalet Bakanı Gül, iş adamları ve sanayicilerle ilgili ekonomik değerlendirme toplantısına katıldığı Gaziantep'te, gazetecilerin sorusu üzerine CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tahliye edilmesi ile ilgili kararı değerlendirdi. Gerekçeli kararı henüz görmediklerini belirten Bakan Gül, "Türk yargısı bağımsız karar vermektedir. Mahkemelerin vermiş olduğu kararlarda elbette bizim bu kararlara saygı duymamız gerekmektedir. Gerekçeli kararları tabi görmedik. Gerekçeli kararı göreceğiz, konunun muhatabı karar verici Türk yargısıdır" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.