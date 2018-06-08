Adalet Bakanı Gül, halı fabrikasını ziyaret etti

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, seçim bölgesi Gaziantep’te 24 Haziran seçimlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bakan Gül, seçim çalışmaları kapsamında Gaziantep halı sektörünün önde gelen firmaları arasında yer alan Özkaplan Halı’yı ziyaret etti. Özkaplan Halı Yönetim Kurulu Başkanı Abidin Kaplan’dan, sektörle ilgili bilgi alan Bakan Gül, fabrika çalışanları ile de bir araya gelerek, proje ve vaatlerini anlattı.

"Ak Parti huzurun ve refahın teminatı"

Bakan Gül, Özkaplan Halı çalışanlarına yönelik yaptığı konuşmada, "AK Parti huzurun, güvenin ve refahın teminatıdır" dedi. Gaziantep’te devam eden mega projeleri anlatan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Barajlarımızın inşaatı devam ediyor. Bakın yılbaşında Büyükşehir Belediyemiz suyu yüzde 15 ucuzlattı. İleride daha da ucuzlayacak. Kuzeyşehir’de 50 bin konut yapılacak. Yeni bir şehir kurulacak. Yılların sorunu olan imar barışını getirdik. Perilikaya Hastanesi açılma aşamasına geldi. 1875 yataklı Şehir Hastanesinin inşaatı devam ediyor. Aynı şekilde eğitim alanında çok büyük yatırımlarımız var. Muhalefet partilerinin bir plan ve programları yok. Tek planları var o da AK Partinin yaptığı eserleri getirdiği hizmetleri yok etmek" dedi.

24 Haziran seçimlerinden sonra Türkiye’de yeni bir dönemin başlayacağını ifade eden Bakan Gül, "AK Parti bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da ülkedeki huzurun, barışın, istikrarın ve refahın teminatı olacaktır. Türkiye Ak Parti ile büyük hamleler yaptı. Ülkemiz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile her anlamda daha hızlı bir sıçrama yapacaktır" diye konuştu.

Bakan Gül, Özkaplan çalışanlarına Gaziantep’le ilgili yatırımlar hakkında bigi vererek, fabrikanın halı showroomunu gezdi. Sergilenen halıları yakından inceleyen Bakan Gül, Gaziantepli halıcıları dünya çapındaki başarılarından dolayı kutladı.