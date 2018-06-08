Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep 1. Sıra Milletvekili Adayı Abdulhamit Gül, Gaziantep’te partisinin seçim bürosu açılışına katıldı.

“Artık çocuklar dağa çıkmıyor”

Açılışta konuşan Adalet Bakanı Gül, artık çocukların dağa çıkmadığını vurgulayarak, “Önceden sen şusun sen busun diye ayrımcılık vardı. Devlet vatandaşına taraflı yaklaşıyordu. Ama millet iktidara geldi. AK Parti İktidara geldi, milletin dediği oldu ve devlet ile millet bütünleşti. Hain teröristlerin kurşunları annelerimizin ocağına ateş düşürüyordu. Terörle mücadeleyi en etkin biz yaptık. Şu an geldiğimiz noktada hamd olsun annelerimizin acısını dindirdik. Bugün artık çocuklar dağa çıkmıyor. 80 milyonun yanında olan bir hükumet var. Teröristler Türkiye’den kaçtılar ama nereye giderlerse gitsinler onlara oraları dar edeceğiz” dedi.

“Hiç kimse paşamıza dil uzatamaz”

Hiç kimsenin komutanlarına dil uzatamayacağını ifade eden Bakan Gül, “Metin Temel Paşa’ya çıkmış birisi laf söylüyor. Apoletini sökecekmiş ya apoletini sökmek isteyenler Afrin’de başaramadı. 15 Temmuz’da başaramadı. Şimdi de Kandil’e gidiyor Mehmetçiğimiz, hiç kimse Mehmetçiğimize paşamıza asla dil uzatamaz, apoletini sökmek isteyenler hiçbir zaman başarıya ulaşamadı. 24 Haziran’da da başarıya ulaşamayacaktır” şeklinde konuştu.

“Kılıçdaroğlu ve İnce’nin derdi Türkiye değil CHP’yi yönetmek”

Gül, "Bunların derdi Türkiye’de cumhurbaşkanı olmak değildir. İki kişi var Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce ikisinin de derdi Türkiye’yi yönetmek değil, bunların derdi CHP’yi yönetmek. Burada bir CHP genel başkanlığı seçiliyor. Muharrem İnce daha fazla oy alıp CHP’nin başına geçebilir miyim düşüncesindedir. Kılıçdaroğlu da yine acaba CHP genel başkanlığımı koruyabilir miyim derdindedir. Kendilerini düşünüyorlar Türkiye’yi düşünen yok. Türkiye’yi düşünen 16 yıldır ülkeyi yöneten Recep Tayyip Erdoğan’dır” diye konuştu.

AK Parti Gaziantep 5. Sıra Milletvekili Adayı Derya Bakbak da katılımcılara teşekkür ederek, 24 Haziran’da zafere ulaşacaklarını belirtti.

Açılışa Bakan Gül’ün yanı sıra AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep 5. Sıra Milletvekili Adayı Derya Bakbak, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve çok sayıda partili katıldı.