Adalet Bakanı Gül öğrencilere karnelerini dağıttı

Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep 1. Sıra Milletvekili Adayı Abdulhamit Gül, Ocaklar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine karnelerini dağıttı. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile beraber öğrencilere karne dağıtan Gül, öğrencilerle yakından ilgilenerek isteklerini dinledi. Tahmazoğlu ise başarılı öğrencilere spor ayakkabısı hediye etti.

"Meslek liseleri 28 Şubat’ta kaldırılmak istendi"

Mesleki liselerinin 28 Şubat döneminde ortadan kaldırılmak istendiğini belirten Adalet Bakanı Gül, “Hepiniz başarılısınız, hepinizi tebrik ediyorum. Mesleki liseleri 28 Şubat döneminde ortadan kaldırılmaya çalışıldı. Ancak mesleki eğitim Türkiye için çok önemlidir. Hamd olsun eğitimde çok önemli mesafeler kat ettik. Artık okul açıldığı gibi sıralarınızda kitaplarınızı bulabiliyorsunuz. En büyük payı eğitime veriyoruz. Çünkü her şeyin başı eğitimdir. O yüzden eğitime desteği arttırmaya çalışıyoruz. 15 yılda 586 bin öğretmen ataması yapıldı. 284 bin derslik yaptık. Eğer bireyler eğitimli olursa Türkiye’nin geleceği daha aydınlık olur. Biz sizler için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Bakan Gül, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra program sona erdi.