Diğer
Kategoriler
24 Haziran 2018 10:04

Adalet Bakanı Gül oyunu kullandı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep’teki Hasan Celal Güzel İlkokulunda oyunu kullandı.

Adalet Bakanı Gül oyunu kullandı

24 Haziran 2018 10:04


Adalet Bakanı ve Gaziantep 1. Sıra Milletvekili adayı Abdulhamit Gül, eşi ve çocuklarıyla beraber sabah saatlerinde Hasan Celal Güzel İlkokuluna gelerek oyunu kullandı. Bakan Gül, çıkışta basın mensuplarına yaptığı açıklamada demokrasi vurgusu yaptı. Seçimin Türkiye için hayırlı olmasını dileyen Bakan Gül, “Oyumuzu verdik. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun. Demokrasinin vazgeçilmezi sandıktır. Herkes projelerini, vaatlerini söyledi. Artık söz milletindir. Sandıklar açılınca milli irade neyse herkesin saygı duyacağı, demokrasinin güçlü olacağı bir dönem olacak. Ülkemiz ve demokrasimiz için hayırlı olsun. Şuanda vatandaşlar oyunu kullanıyor, herhangi bir sıkıntı yok. Sandık güvenliği sağlanmış durumdadır. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla oyunu kullanıyor” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
33
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
  • Salı
    Sıcak
    36°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç