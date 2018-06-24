Adalet Bakanı Gül oyunu kullandı

Adalet Bakanı ve Gaziantep 1. Sıra Milletvekili adayı Abdulhamit Gül, eşi ve çocuklarıyla beraber sabah saatlerinde Hasan Celal Güzel İlkokuluna gelerek oyunu kullandı. Bakan Gül, çıkışta basın mensuplarına yaptığı açıklamada demokrasi vurgusu yaptı. Seçimin Türkiye için hayırlı olmasını dileyen Bakan Gül, “Oyumuzu verdik. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun. Demokrasinin vazgeçilmezi sandıktır. Herkes projelerini, vaatlerini söyledi. Artık söz milletindir. Sandıklar açılınca milli irade neyse herkesin saygı duyacağı, demokrasinin güçlü olacağı bir dönem olacak. Ülkemiz ve demokrasimiz için hayırlı olsun. Şuanda vatandaşlar oyunu kullanıyor, herhangi bir sıkıntı yok. Sandık güvenliği sağlanmış durumdadır. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla oyunu kullanıyor” diye konuştu.