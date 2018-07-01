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01 Temmuz 2018 13:54

Adalet Bakanı Gül, Şahinbey milli mücadele müzesini ziyaret etti

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan Milli Mücadele Müzesi’ni gezdi.

Adalet Bakanı Gül, Şahinbey milli mücadele müzesini ziyaret etti

01 Temmuz 2018 13:54


Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve ailesini Gaziantep’in Kurtuluş Mücadelesini anlatan Milli Mücadele Müzesi’ni, gezdirdi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Mücadele Müzesi’nin Gaziantep tarhini çok güzel bir şekilde anlattığını belirterek, “Milli Mücadele Müzesini büyük bir keyifle gezdik. İnsan tarihi ve geçmişiyle yaşar. Geçmişinizi bilirseniz geleceğinize daha emin adımarla yürüyebilirsiniz. Bu müzede şehri ve vatanı bizlere emanet eden şehitlerimizin ve milli mücadelenin tüm hatıralarını tıpkı o günü yaşar gibi hatırlıyor ve öğreniyoruz. Tüm Gazianteplilerin ve öğrencilerimizin mutlaka Millli Mücadele Müzesi’ni görmelerini tavsiye ediyorum. Böyle bir müzeyi Gaziantep’e kazandıran, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na ve ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.




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