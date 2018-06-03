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03 Haziran 2018 10:43

Adalet Bakanı Gül sahurda öğrenci evinde menemen yaptı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, seçim bölgesi Gaziantep’te sahurda öğrencilerin kaldığı eve misafir oldu.

Adalet Bakanı Gül sahurda öğrenci evinde menemen yaptı

03 Haziran 2018 10:43

Bakan Gül, öğrencilerle beraber menemen yaptı.


AK Parti Gaziantep 1. sıra milletvekili adayı olan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, seçim çalışmalarını yürüttüğü Gaziantep’te sahurda bir öğrenci evine misafir oldu. Öğrencilerle sohbet eden Gül, sahur için mutfağa geçti. Kendi elleriyle menemen yapan Gül, öğrencilerle birlikte sahur yaptı. Gül’ün menemen yapma anı bir öğrenci tarafından sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden paylaşıldı. Bakan Gül de, "Yoğun geçen bir günü öğrenci arkadaşlarımızın evindeki sahurla tamamladık. Sohbet ve menemenle kendi öğrencilik günlerimizi hatırladık" notuyla fotoğraf paylaştı.




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